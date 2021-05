Zakaj mačka ne pije

Tekoča je boljša kot stoječa.

Skrbijo za brke!

Vode sobne temperature običajno ne marajo.

Se vam zdi, da vaša mačka ne pije dovolj vode? Ali to celo počne tako redko, da je pravi čudež, da še ni dehidrirala? Lastniki mačk se pogosto spopadajo z izbirčnostjo svoje ljubljenke, izbira prave posode za vodo je namreč lahko prava mora.Tudi muce morajo seveda piti dovolj vode, zato se morajo skrbni lastniki kdaj preprosto vdati muhavosti štirinožne prijateljice, če želijo, da ta ostane zdrava. Upadle oči, suh gobček in pospešen srčni utrip so lahko znak za preplah, saj je mačka očitno dehidrirana, kar je seveda smrtno nevarno. A vsekakor mogoče preprečiti. Le nekaj več potrpljenja je potrebnega, bodrijo strokovnjaki, ki pojasnjujejo, da je lahko razlogov, da mačka ne pije, veliko. Denimo, številne ne marajo stoječe vode, ampak veliko raje pijejo iz pipe!Poznavalci pojasnjujejo, da se mačka počuti ogroženo, če je nagnjena nad posodo z veliko vode; lahko da ji voda zaudarja, saj je postana, morda je temperatura previsoka, saj se je že ogrela na sobno, mogoče je vode v posodi preveč ali pa se muci preprosto zdi, da je je premalo!Mačji izbirčnosti včasih zares ni videti konca; številni zato raje kupijo praktično vodno fontano, v kateri voda nenehno kroži in teče kakor iz pipe, kar imajo muce praviloma rade, drugi pa so z vztrajnostjo ugotovili, da je bilo treba posodico z vodo le prestaviti oziroma postaviti daleč od posode s hrano. Ali pa pogosteje menjati tekočino. Včasih jim preprosto ne ustreza oblika ali pa velikost posode: pogosto so neprimerne premajhne, saj se lahko brki dotikajo robov, za to pa so mačke, jasno, zelo občutljive. Izkušeni povedo, da imajo muce še najraje velike, a plitke posode, pogosto jim je najljubši kar navaden krožniček.Kakor koli že, zadostno pitje tekočine je za mačje zdravje ključno, zato naj odgovoren lastnik redno spremlja, koliko vode žival popije. Mora je biti ravno prav – če žival pije preveč, je to namreč lahko opozorilni znak za okužbo mehurja, težave z delovanjem ledvic ali celo sladkorno bolezen.