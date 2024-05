Umetno inteligenco primerjal z jedrskim orožjem

Warren Buffett, eden najbogatejših in posledično najvplivnejših zemljanov, ni navdušen nad umetno inteligenco, ki jo je primerjal celo z jedrskim orožjem. »Ko smo razvili jedrsko orožje, smo iz steklenice izpustili duha. Z umetno inteligenco je podobno, a za zdaj je duh delno še zaprt v steklenici,« je dejal 93-letnik, ki sicer priznava, da ne pozna prav dobro tehnologije, ki poganja umetno inteligenco, se pa kljub temu boji posledic njene uporabe na človeštvo. Še zlasti če pride v napačne roke.

Buffett je priznal, da tehnologije, ki poganja umetno inteligenco, ne pozna prav dobro. FOTO: Scott Morgan/Reuters

Buffett je že bil priča delčku tega, kaj tovrstni programi zmorejo, saj so mu že pokazali njegovega virtualnega klona, tako na fotografiji kot videoposnetku, slišal je celo svoj glas, ki ga je poustvaril računalniški program. »Moja virtualna podoba, moj glas, vse to je bilo tako prepričljivo, da bi tudi moji najbližji brez pomislekov verjeli, da na ekranu gledajo in poslušajo mene in to je tisto, kar je strašljivo, kar lahko uniči svet,« pravi milijarder, ki je obogatel z investicijami, a nima nobenega namena investirati v razvoj umetne inteligence, saj bi s tem, kot pravi, finančno podprl prevarante in goljufe. »Ta tehnologija ima ogromen potencial, da pomaga človeštvu, in enako dobrega, da ga uniči. In trenutno še ne moremo vedeti, v katero smer bo šlo. Enako je bilo pred desetletji z jedrskim orožjem,« dodaja Buffett, ki sicer upa, da bo prevladalo prvo.

Ni pa milijarder edini poslovnež, ki ne zaupa novi tehnologiji. Tudi predsednik uprave finančne družbe JPMorgan Chase Jamie Dimon pravi, da je še prezgodaj govoriti, ali bo imela umetna inteligenca na poslovanje, ekonomijo in družbo pozitiven ali negativen vpliv, je pa prepričan, da bo ta velik in močan. "Strinjam se, da gre za pomembno odkritje, vsaj tako pomembno kot denimo tisk, parna lokomotiva, elektrika, internet in podobno, a moramo se zavedati, da že obstajajo ljudje, ki tehnologijo uporabljajo za vdore v sisteme podjetij in bank, krajo denarja in intelektualne lastnine ter druga kazniva ali nemoralna dejanja. To se bo po mojem mnenju le še stopnjevalo," ni ravno optimističen Dimon.