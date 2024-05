SEALANA ponovno dviga priljubljenost meme kovancev – V prvem tednu zbrala $300.000

V sektorju, v katerem prevladujejo po kopnem sprehajajoči se čuvaji, kot sta dogecoin in shiba inu, morski sesalec trguje s svojo potjo iz mamine kleti kot patriot 21. stoletja, ki si prizadeva za izgubljene ameriške sanje.

Solanin najnovejši memekovanec sealana se spogleduje z viralno legendo iz serije South Park, Gamerjem Guyem, znanim tudi kot Fat Computer Nerd.

Gamer Guy se je pojavil v odmevni epizodi World of Warcraft v priljubljeni risanki in postal viralen meme zaradi svojih očal, steklenice mleka, pogleda, uprtega v zaslon, in neurejene sobe.

Simboliziral je vse, od legij nezadovoljnih borcev s tipkovnico, ki pišejo ostra mnenja v spletnih komentarjih, do nekakšnega brezdelneža.

Sealana je vsakdanji človek iz Web3, ki je privezan na pisalno mizo in se iz dneva v dan redi. Kadar ne opravlja umazanih poslov, sealanovi potujoči plavalci posegajo po čipsih in tunini iz konzerve.

Napolnjena denarnica s SOLANO je vse, kar kdo potrebuje, da se vključi v predprodajo s fiksno ceno. Za vsak 1 SOL vlagatelji dobijo 6900 žetonov SEAL, ki jim bodo ob zaključku predprodaje pripadli kot airdrop. Ta mala zaloga jih postavlja v izhodiščni položaj za izkoriščanje potencialno eksplozivnega povečanja vrednosti v trenutni predprodaji in da postane morebitni zlati memekovancev solana po njej.

Vlagatelji lahko plačajo prek pripomočka na spletni strani ali pošljejo SOL iz decentralizirane denarnice na ta naslov: DJ15ZYXqUNMYJ3hL7z4ciSaSFAw5cbos3YjGpdvwmF6c.

Ali je Solana nova veriga blokov za memekovance?

Sealana poteka na verigi blokov Solana, ki hitro prehiteva Ethereum in postaja veriga blokov, v kateri se bodo uvajali največji memekovanci jutrišnjega dne.

Razlogi za to niso skrivnost. Solana je digitalno gospodarstvo, v katerem je 3,96 milijarde dolarjev skupne zaklenjene vrednosti (TVL) v različnih aplikacijah in finančnih storitvah, z več kot 1,15 milijona aktivnih uporabnikov, ki dnevno opravljajo transakcije, in več kot 2500 mesečno aktivnimi razvijalci.

FOTO: Clickout Media

Sealana prihaja iz ozadja drugega nedavnega viralnega memekovanca na verigi blokov Solana, in sicer iz slothane. Ta predprodaja, ki se je nedavno končala, je zbrala neverjetnih 15 milijonov dolarjev.

Predlagali so, da bi lahko bili arhitekti zloglasnega Slerf ($SLERF) v ozadju sealane, potem ko so opazovali, kako jih je slothana prelisičila.

Spomnimo, slerf je svojo predprodajo spackal, potem ko je po nesreči zažgal za 10 milijonov dolarjev žetonov, zato je smiselno, če se njihovi razvijalci znova lotevajo tega projekta.

Bo prišlo do nove bikovske serije memekovancev na Solani?

Cene kriptovalut po vročičnem začetku leta odražajo trg, ki se na hitro konsolidira, preden se pokažejo učinki posodobitve programske opreme bitcoina, znane kot razpolovitev.

Razpolovitev je znižala nagrade za rudarjenje s 6,25 BTC na blok na 3,125 BTC, s čimer je učinkovito prepolovila izdajo novih BTC. Zdaj, ko je bitcoin letos dosegel nove rekordne vrednosti, potem ko so ZDA januarja odobrile naložbene produkte spot bitcoin, številni analitiki pravijo, da bo trg kriptovalut zaradi novoizčrpane ponudbe bitcoinov postal veliko dragocenejši.

Zadnje tri razpolovitve so v dobrem letu dni po posodobitvi trgu dodale precejšnjo vrednost.

In ko bodo vlagatelji spet začeli opažati zelene sveče na celotnem trgu, bodo sledile nadaljnje bikovske serije memekovancev. Tokrat bodo v ospredju vzponov solana in z njo povezani projekti.

Ne prezrite patriotskega poziva, da bi memekovanci znova postali priljubljeni. Kdo ve? Morda boste celo pomagali, da sealana izstopi iz mamine kleti.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media