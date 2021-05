Za vsakogar nekaj

Razlike v sliki

Samsung je na začetku pomladi predstavil novo srednjerazredno serijo galaxy A, ki bo zadovoljila malce manj zahtevne kupce, ki želijo imeti dober telefon za dobro ceno in ki jih ne zanimajo toliko tehnološki presežki in ekskluzivnost, ampak vsakdanja uporabnost. V hišno redakcijo sta po zelo solidnih telefonih galaxy A52 in A72 priromala še galaxy A02s in A32 5G, ki bosta poskrbela še za spodnji del zelo pestre A-jevske ponudbe.Po velikosti sta si cenejša predstavnika razreda A precej podobna. Oba imata 6,5-palčni zaslon, le da gre pri osnovnem modelu A02s za IPS-panel, pri A32 5G pa za TFT-panel. Da ne bi preveč nakladal: razlika se vidi predvsem v večji svetlosti zaslona pri A32, pri barvah in kontrastih pa ni neke strašne razlike.Vsekakor pa se kakovost slike opazi v primerjavi z dražjima modeloma A52 in A72, ki uporabljata zaslon iz organskih diod (amoled), pri katerih se osvetljuje vsaka pika posebej. A02s in A32 poleg tega tudi ne podpirata višje frekvence osveževanja zaslona, ki pripomore k večji gladkosti slike.Galaxy A02s poganja Qualcommov snapdragon 450, ki kljub osmim jedrom uporablja že zastarelo 14-nanometrsko tehnologijo, kar se pozna pri zmogljivostih telefona. Tudi pomnilnika ni ravno na pretek (3 GB delovnega in 32 GB notranjega), na srečo pa A02s sprejme spominsko kartico sd.V A32 5G tiktaka sodobnejši MediaTekov procesor dimensity 720 5G, ki poleg večje hitrosti delovanja zmore prenašati tudi signal mobilnega omrežja nove generacije, pa tudi pomnilnika je nekaj več: 4 GB in 64 GB. No, to ni gamerski telefon, a vsakodnevna opravila bodo na njem tekla čisto spodobno, medtem ko bo A02s včasih že malce dlje razmišljal oziroma počasneje zaganjal in poganjal aplikacije.Razlika je tudi v kamerah. Medtem ko ima A02s le osnovni nabor treh kamer (širokokotna s 13 MP ter makro in globinska kamera s po dvema milijonoma točk), so stvari pri A32 5G že bolj zanimive, saj ima poleg glavne širokokotne kamere z zelo spodobnimi 48 megapiksli ter makro in globinske kamere s petimi in dvema milijonoma točk ločljivosti še ultra širokokotno kamero z 8 MP.Čeprav se A02s pri dnevni svetlobi obnese čisto spodobno, pa sta nabor kamer in kakovost fotografije pri A32 seveda opazno boljša, in to tudi v malce slabših svetlobnih razmerah. Podobno je pri videu, kjer zna A32 snemati tudi v ultra visoki ločljivosti 4K, A02s pa le v navadni polni visoki ločljivosti 1080p, pa tudi selfiejih, saj ima A32 prednjo kamero s 13 MP, A02s pa z le 5 MP. A za kak sebek za na družabna omrežja bo že, če nihče ne bo povečeval slik.Oba telefona pa imata veliko 5000 mAh baterijo, ki poskrbi, da ju ves dan ne bo treba polniti – če ne pretiravamo, seveda. Baterija obvlada hitro polnjenje s 15 W, kar v praksi pomeni, da se bo v pol ure napolnila za 30 odstotkov, od praznosti do polnosti pa bo minila poltretja ura. Tako A32 5G kot A02s imata sodobno simetrično vtičnico usb c, kar je lep dokaz, da usb c postaja standard tudi pri cenejših telefonih.Zvočnik je pri obeh telefonih le eden, in sicer na spodnjem robu ohišja. A čeprav imata galaxyja plastično ohišje, nista ravno med najlažjimi modeli, saj tehtata 196 oziroma 205 gramov. A telefona sta lepo oblikovana in prijetna na dotik, pri čemer pa se pri A02s takoj začuti, da je zadnja stranica plastična. Poleg tega ima A32 5G še čitalnik prstnih odtisov, vdelan v tipko za vklop/izklop.Nobene dileme ni, da je A32 5G boljši telefon, ki bo zadovoljil širši krog ljudi, medtem ko je A02s namenjen res bolj nezahtevnim dušam, ki pametni telefon predvsem uporabljajo kot telefon in še za pregledovanje elektronske pošte, kak skok na internet in za navigacijo, denimo.Seveda pa se to pozna tudi pri ceni: A02s v prosti prodaji stane okoli 160 evrov, medtem ko je treba za A32 5G odšteti dvakrat toliko.