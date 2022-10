Vzpon na Veliki Osolnik (FOTO)

Južno od Ljubljane prečkamo Barje in se dvignemo na Krimsko hribovje in Menišijo. Za Turjakom se spustimo v dolino Rašce do vasi Rašica. Pri Trubarjevi domačiji parkiramo in se odpravimo v valovit svet gozdov, skritih dolin in samotnih vasi ter kmetij.

Odpravimo se po dolini Rašce in nato po dolini Robarice. Po dobrem kilometru hoje se na desno odcepi cesta. Ta nas popelje proti vasi Veliki Osolnik v občini Velike Lašče. Lahko gremo po asfaltirani cesti, po pobočju vodi tudi vrsta kolovozov. Vse poti vodijo do vasi pod vrhom, ki ga domačini imenujejo Golo pri sveti Marjeti.

V minulih časih so tod pridobivali kolomaz.

Veliki Osolnik

Do vasi potrebujemo uro in pol hoda oziroma toliko, kolikor si zaželimo. Začetek si namreč lahko omislimo tudi kje vmes na poti in si tako skrajšamo vzpon na razgledni vrh. Pot je nezahtevna, a kljub vsemu se je treba vzpeti okoli 500 višinskih metrov. Torej uro in pol hoda od izhodišča. Informativna tabla nas pouči, da so se vaščani v minulih časih ukvarjali z nekoliko nenavadno obrtjo – pridobivanjem kolomaza ali po domače šmira. V veliko nejevoljo gozdarjev bližnjih turjaških grofov so v njihovih gozdovih skrivaj zasekavali smreke. Iz poškodovanih dreves se je izcejala smola, ki so jo nato s prekuhavanjem predelali v kolomaz. Kot že ime pove, za mazanje osi in koles kmečkih vozov.

Dokaj strmo pobočje se tik pod vrhom čisto poravna v manjšo planoto. Podobo kvari precej velik oddajnik, lepši pa je pogled na srednjeveško cerkvico svete Marjete. Planota je naseljena od nekdaj, med arheološkimi izkopavanji so našli ostanke gradišča iz halštatske dobe izpred skoraj treh tisočletij.

Pot je nezahtevna, a se je treba vzpeti 500 višinskih metrov.

Kjer stoji cerkev svete Marjete, je bilo pred tisočletji gradišče. Fotografije: Janez Mihovec

Veliki Osolnik je s 678 metri najvišji vrh naokoli in nam lahko ponudi lep razgled. Pod nami valovi bližnja Velikolaščanska pokrajina, za njo svet ribniških in kočevskih visokih planot. Prek Krimskega hribovja in Ljubljanskega barja se čez mesto odpre razgled vse do Kamniško-Savinjskih Alp.