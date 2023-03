Vrtnarski nasveti: Priprava tal za novo sezono vrtnin

Delo na vrtu je lahko zabavno, sproščujoče in vsekakor zelo koristno. Na koncu ne samo da točno vemo, kaj jemo, ampak tudi prihranimo, ko svojo ozimnico uživamo še dolgo v zimskem času. Topla in sončna pomlad kliče k prvim opravilom, ki pa so po lenobnem zimskem obdobju lahko kar zahtevna in skorajda rekreacija. Ker zemlja ponavadi ni idealna za vzgojo vseh vrst zelenjave, jo s pravo obdelavo prilagodimo svojim potrebam.

