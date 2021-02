V Snoviški dolini končno prižgali luči

Pogled iz zraka Foto: Primož Hieng

Direktor Predrag Canjko (levo) in prokurist Ivan Hribar Foto: Terme Snovik

Turistični boni bodo imeli pomembno vlogo tudi letos.

Obljubljajo nepozabno doživetje z obogatenimi vsebinami.

Sezona 2020 je bila izjemno zahtevna, omejena le na nekaj mesecev polnega delovanja, ko so se ves trud, prijaznost in domačnost ekipe povrnili z zaupanjem rednih gostov in večjim številom novih, ki so bili v Tuhinjski dolini prvič.Tako so v termah v letu 2020 zabeležili 29.678 prenočitev, od tega kar skoraj 82 odstotkov domačih gostov, kar 21.653 vseh prenočitev je bilo ustvarjenih v tretjem kvartalu v juliju, avgustu in septembru. Direktor Term Snovikse zaveda, da bo letošnje leto še zahtevnejše, a gostom obljublja nepozabno doživetje z obogatenimi vsebinami, veliko aktivnosti, odlično kulinariko in predvsem storitve z nasmehom.V kar dveh obdobjih leta so bile terme zaprte, skupno skoraj pol leta, v vmesnem času pa je bilo poslovanje, posebno na kopališkem delu, zelo omejeno z upoštevanjem številnih higienskih in varnostnih omejitev. Kljub temu so v Termah Snovik sledili strateškim usmeritvam, ki so si jih zastavili s poslovnim načrtom, izkoristili pa so tudi vse ukrepe, ki jih je za blažitev posledic koronakrize sprejela država, s turističnimi boni na čelu. Kot poudarja direktor družbe, bodo imeli boni pomembno vlogo tudi letos, saj verjame, da bodo gostje iskali varne destinacije, kar apartmajsko naselje nedvomno je.Načrtovanih investicijskih tokov kljub epidemiji niso spreminjali. Prokurist družbepravi, da so med drugim končali dolgo pričakovano investicijo z izgradnjo večnamenske dvorane, ki so jo poimenovali Tuhinjka. »Poleg tega smo zaključili projekt vodooskrbe, izvedli pomembna investicijska vzdrževalna dela na bazenskem delu, apartmajskih objektih in postavili ekološke otoke. Nadaljevali smo aktivnosti za investicijski razvoj družbe, pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo garderob, pripravo idejnih zasnov za hotelski kompleks ter pokriti olimpijski bazen in projekt P2 za postajališča za avtodome. Prav v teh dneh pa smo se v snoviški dolini razveselili javne razsvetljave, ki smo jo že dolgo pričakovali, in s to dobro energijo smo pripravljeni na nadaljnje izzive.«Vse trenutne aktivnosti bodo olajšale poslovanje in pripomogle k večjemu zadovoljstvu gostov. V ospredju bodo zagotovo Kneippove storitve zdravega načina življenja, saj bo zdravje najbolj pomembna vrednota, v termah pa se zato zavedajo svojega poslanstva, da gostom zagotovijo storitve doživetij z energijo, ki prihaja iz narave za ravnovesje telesa in duha.Prizadevanja po povezovanju in aktivnem sodelovanjem z lokalno skupnostjo, v prvi vrsti s Turističnim društvom Tuhinjska dolina, Občino Kamnik ter Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik in preostalimi turističnimi ponudniki ostanejo še naprej v ospredju za ustvarjanje razvojnih priložnosti kamniške destinacije.Ob normalnih razmerah bi praznovanje 19. obletnice izvedli v novi večnamenski dvorani Tuhinjka, za katero verjamejo, da bo služila svojemu namenu, predvsem za organizacijo številnih dogodkov in razvoj zelenega kongresnega turizma na obrobju Ljubljane.