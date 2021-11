Udobni nakupi iz naslanjača

Bliža se praznični december, zato je mogoče že čas, da premislite, kaj boste podarili svojim najbližjim in tistim, ki jih imate radi. Ker nam zaradi epidemiološke slike grozijo najrazličnejši ukrepi, med drugim tudi popolno zaprtje države, bo velika večina med vami zagotovo nakupovala po spletu. Ker je pomembno, da darila na pravi naslov prispejo pravočasno, Pošta Slovenije opozarja, da se nakupovanja lotite pravočasno oziroma čim prej.

Že veste, kaj bo letos pod smrečico? FOTO: Getty Images

V tem covidnem času smo doživeli pravi bum spletnega nakupovanja, ki je, čeprav je nakupovanje v fizični trgovini pestra in družabna izkušnja, v več pogledih udobnejše, preprostejše ter pogosto tudi ugodnejše. Z nakupovanjem po spletu namreč prihranimo čas, ki bi ga zapravili za vožnjo v trgovine, izlete od trgovine do trgovine, iskanje ustreznih izdelkov in podobno. Na spletu so možnosti tako rekoč neomejene; trgovine so tam vedno odprte in dostopne, v njih vstopate iz domačega naslanjača, s ciljanim načinom iskanja ter filtriranjem izdelkov in cen pa poskrbite, da vam pozornost ne uhaja drugam.



Da se izognete stresu, ki ga povzroča nakupovalna mrzlica – od pomanjkanja idej in časa, nakupovanja v zadnjem trenutku, gneče, preštevanja denarja –, ponujamo nekaj koristnih nasvetov, s katerimi boste nakupe ob koncu leta obvladali in izvedli brez zapletov.

Nakupovalni seznam

Najslabše je nakupovati brezglavo, zato najprej razmislite, koga želite obdarovati, in si to zapišite. Pri vsakem imenu se ustavite in pomislite, kakšna je ta oseba, kaj počne, kaj potrebuje ali česa si želi. Najboljša darila so tista, ki so personalizirana in uporabna. Nakupovalni seznam vam bo nakupovalno izkušnjo močno olajšal, saj boste točno vedeli, kaj iskati, in tako ne boste izgubili fokusa.

Preden se odpravite po nakupih, si postavite realen finančni okvir, v katerem se bodo gibale vsote, ki jih boste namenili izbranim izdelkom. Meje, ki si jo postavite, se poskušajte držati. Če vam uspe zapraviti manj od zadanega, toliko bolje. Zaradi široke ponudbe je na spletu lažje najti posebne akcije, ugodnosti, popuste in razprodaje; ponekod ste pod določenimi pogoji tudi oproščeni plačila poštnine.

Nakupe na spletu opravite čim prej.

Izdelke lahko naročite od vsepovsod in se pri tem pozanimate o približnem datumu dostave: da bi darila prišla pravočasno, se velja podvizati. Ker lahko na vsakem koraku naletimo na prevarante, svetujemo, da kupujete pri preverjenih ponudnikih in ste posebno pazljivi pri deljenju osebnih podatkov.