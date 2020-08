Toplotni udar je lahko usoden

Najboljšim prijateljem poleti posvetimo še več pozornosti. FOTO: Csaba Toth/Getty Images

Pet odstotkov primerov vročinske kapi se zgodi v razbeljenem vozilu.

Ključni znaki



Znaki toplotnega udara, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje:

težko dihanje in sopenje,

zelo temne dlesni in jezik,

zmedenost,

izguba ravnotežja,

izguba zavesti,

driska in bruhanje.

Dosegel nas je nov vročinski val, navodil za odgovorno ravnanje ob visokih temperaturah ne primanjkuje. A ta ne veljajo zgolj za ljudi, marsikdo pozablja, da je toplotni udar izjemno nevaren tudi za štirinožne ljubljence: že sama visoka temperatura je vzrok za približno 13 odstotkov primerov vročinske kapi pri psih, kaže raziskava, še nevarnejša pa je seveda rekreacija v poletnih razmerah.Sprehodi so za vsakega psa nujni, a nikakor ne čez dan, ko je živo srebro izjemno neprizanesljivo in ogroža tako ljudi kot živali. Čas za rekreacijo je zgodnje, še sveže jutro ali pa pozno popoldne oziroma, še bolje, večer; med vročinskim valom lahko sprehode celo povsem opustimo in psu omogočimo zgolj redno opravljanje potrebe na prostem, svetujejo strokovnjaki, a žal jih mnogi ne slišijo. Še vedno se najdejo številni, ki pasjo telesno pripravljenost urijo sredi razbeljenega dne ali pa svojega najboljšega prijatelja pustijo v razgretem avtomobilu: kar pet odstotkov primerov toplotnega udara se zgodi zaradi takšne malomarnosti!Tako ugotavljajo strokovnjaki z univerze Nottingham Trent na Otoku v sodelovanju s številnimi veterinarji, ki opozarjajo, da se toplotni udar pri psih zelo hitro izkaže za usodnega, nevaren pa je tudi dvig temperature zaradi čezmerne rekreacije: takšnih primerov je v obdobju, ko se skokovito povečuje število ljubiteljskih, a zelo zagrizenih tekačev, ki v želji po dobrem rezultatu čez meje zdravega potiskajo še svoje živalske prijatelje, čedalje več; tvegano je tudi pretirano gibanje v zmernih temperaturah, ob visokih pa je rekreacija tako nevarna, kakor če bi psa pustili zaprtega v razbeljenem vozilu.Nevarno je tudi bivanje v prevročem in neprezračenem stanovanju, opozarjajo veterinarji: kakor moramo poskrbeti za svoje počutje, moramo tudi živali omogočiti ustrezne življenjske razmere. Na visoke temperature se bomo zavoljo globalnega segrevanja preprosto morali privaditi, zaščitni ukrepi pa naj obsegajo predvsem zagotavljanje sence in hladnega prostora, kamor se lahko pes umakne, ko je najhuje, dovolj sveže in pitne vode ter počitek. »Za pse niso nevarni samo vroči avtomobili. Tvegani so tudi pregreti prostori, ute na sončnem predelu vrta, sprehodi ali, še huje, tek v tistih urah dneva, ko je za vse zapovedano izogibanje nevarnim žarkom, pa pretirano gibanje tudi takrat, ko ni zelo vroče: ne smemo pozabiti, da psi nimajo takšnih mehanizmov hlajenja, torej potenja, kakor ljudje in jih lahko vročina prizadene veliko huje in prej kakor nas,« opozarjajo avtorji raziskave, v kateri so analizirali podatke več kot 900.000 psov z Otoka.Za vročinsko kap so dovzetnejši samci in manjše pasme, ugotavljajo, pa starejši in bolni psi ter brahiocefalične pasme oziroma tiste s krajšim gobcem, kakor buldogi. Tem je nujno treba posvečati še več pozornosti in skrbeti, da so ves dan v senci in imajo nenehno na razpolago svežo vodo. Predvsem na Otoku se je med pandemijo povečalo število novopečenih pasjih lastnikov, ki so si za družbo med karanteno omislili ravno manjše pasme, med katerimi pa je veliko takšnih s krajšim gobcem, torej za vročino občutljivejših, zato je nujno, da dosledno upoštevajo nasvete in smernice o ustreznem ravnanju ob visokih temperaturah.