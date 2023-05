To o prekrasnih pelargonijah morate vedeti

Pelargonije so nedvomno ene najbolj priljubljenih okrasnih cvetlic, ki poleti polepšajo balkone, terase in okenske police. V vrtnarskih centrih so na voljo od približno sredine aprila, največja izbira pa je od začetka maja. Vendar s postavljanjem na zunanja rastišča ne prehitevajte, saj so zlasti mlade zelo občutljive za mraz. Okenske police, balkone in terase z njimi okrasite šele, ko ponoči ne bo več nevarnosti za pozebo in ko bodo dnevne temperature vsak dan presegle 15 stopinj Celzija, kar pomeni od sredine maja naprej. Zdaj je torej pravi čas. Da bi vas razvajale s čudovitimi cvetovi in bujnim zelenjem, bodite že med nakupom pozorni na nekaj malenkosti, ki bodo zagotovile najboljše rezultate.

Število je pomembno

Izberite močne, razvejane rastline. Na steblih naj bo toliko listov, da bo v lončku komaj videti zemljo. Pelargonije z razvejanim steblom so počasi zrasle v zdrave rastline, poleg stebel in listov imajo dobro razvit koreninski sistem, kar je nepogrešljivo za uspešno presajanje in nato nadaljnjo rast. Ob listih in steblu upoštevajte število popkov. Zakaj? Pelargonije obožujejo svetlobo in zacvetijo, kadar imajo te dovolj. Če boste izbrali takšne z veliko popki, se bodo ti v pravih razmerah hitro odprli. Če boste izbrali pelargonije z manj popki, boste morali na njihove cvetove čakati dlje, saj jih bodo ob primerni svetlobi začele šele oblikovati.

Preden se podate v nakup okrasnih cvetlic, se prepričajte, koliko rastlin sploh potrebujete. Pelargonije za uspešno rast in bujno cvetenje potrebujejo veliko prostora. V koritu dolžine 40 centimetrov je denimo prostora za največ dve rastlini. V koritu dolžine 60 centimetrov za tri, v koritu dolžine en meter naj bodo največ štiri sadike. V okroglem sadilnem loncu premera od 20 do 25 centimetrov je prostora za eno pelargonijo. In še en pomemben podatek: posoda, v katero jih boste sadili, naj bo visoka vsaj 18 centimetrov.

Če boste izbrali sadike z manj popki, boste morali dlje čakati na cvetove.

Z zemljo ne skoparite

Pri nakupu pelargonij si priskrbite zemljo, v katero jih boste presadili. Najprimernejši so njim namenjeni substrati, saj vsebujejo idealno mešanico hranil. Z zemljo ne skoparite. Ko se v nekaj dneh po sajenju substrat poleže, ga dodajte, do roba lonca naj ostane le približno centimeter in pol prostora.

Pelargonije obožujejo sonce, severna stran neba jim ne odgovarja. FOTO: Ivanna Voytovych/Getty Images

Dno posode, v katero boste posadili pelargonije, pokrijte z drenažo, najboljša in najenostavnejša izbira so kamenčki. Posodo do približno treh četrtin napolnite s substratom in ga rahlo pritisnite navzdol. Nanj položite rastline, jih rahlo pritisnite proti dnu in zasujte z zemljo, na koncu dobro zalijte.

Ne nazadnje, namenite jim primerno mesto za rast. Pelargonije obožujejo sonce, uspevajo tudi na polsenčnih predelih, nikakor pa zanje ni primerna stran, ki je obrnjena proti severu. V sončnih dneh jih zalivajte vsak dan, najbolje zjutraj ali zvečer, substrat naj se nikoli povsem ne izsuši, prav tako voda v njem ne sme zastajati, za kar bo poskrbela dobra drenaža.