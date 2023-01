Tesli prodaja raste, delnica pada

Fenomen podjetja Tesla je lani doživel zanimiv preobrat. Na borzi je izgubilo veliko vrednosti, čeprav so prodali veliko več avtomobilov kot leta 2021. Res da manj od napovedi, a te so zgrešili že kdaj prej, pa jim trg ni zameril. Zdaj je drugače, njihova delnica je močno padla. Vzrokov je lahko več, morda tudi to, da se je Teslin šef Elon Musk zadnje čase ukvarjal še s čim drugim in avtomobili niso bili v ospredju.

Padec vrednosti

Tesla je lani dobavila 1,31 milijona električnih avtomobilov, 40 odstotkov več kot leta 2021, proizvodnja pa je zrasla za 47 odstotkov, na 1,37 milijona. Po drugi strani je cena Tesline delnice strmo padla. Pred koncem leta 2021 je podjetje doseglo tržno kapitalizacijo bilijon evrov, konec lanskega leta pa je ta znašala okrog 360 milijard.

Tesla je lani prodala 1,31 milijona avtomobilov, precej več kot leta 2021, a finančnih trgov to ni navdušilo. FOTO: Aly Song, Reuters

Tista neverjetno visoka vrednost na borzi je bila po svoje verjetno pretirana, a o tem, koliko je kaj res vredno, se lahko razpravlja. Je pa treba reči, da je tudi s sedanjo tržno kapitalizacijo Tesla še vedno precej pred prvimi zasledovalci iz avtomobilske industrije: Toyota je na borzi trenutno vredna 180 milijard evrov, Porsche 90, Volkswagen 73, BMW 59, Ford 48, General Motors 47, Stellantis 46 milijard ...

Prezaposleni Musk

Kdaj bo Elon Musk predstavil kakšno naslednjo »revolucionarno« novost? FOTO: Patrick Pleul, Reuters

Seveda lahko v zvezi s strmim padcem delnice podjetja Elona Muska navedemo množico razlogov. Najprej seveda, da je bil lani pod pritiskom celoten borzni trg, da so delnice na borzah na splošno trpele, da so pričakovali še večjo rast prodaje ... Seveda je bilo čez leto tudi veliko govora o Muskovem prevzemu Twitterja, mnogih spornih s tem povezanih potezah in ne nazadnje o dejstvu, da je Musk nakup financiral prav s prodajo lastnih delnic Tesle. Tudi po tej odprodaji je sicer še vedno 14-odstotni in s tem največji lastnik podjetja.

Kot je slišati, nekateri dvomijo, da ima ob vsem dogajanju s Twitterjem še dovolj energije in idej za električne avtomobile, ki jih je začel proizvajati, ko si konkurenca avtomobilskih »old boysov« še zdaleč ni mislila, da bodo ti postali zapovedana usmeritev. In bil do danes v marsičem korak pred drugimi.

Lani je delnica podjetja doživela strm padec.

Znižanje cen

Pred kratkim je bila objavljena informacija, da Tesla tako kot še kateri tekmec doživlja težave na Kitajskem, tako v proizvodnji, ki jo bremeni tamkajšnje nadaljevanje virusne krize, kot v prodaji. Ta jim je decembra po podatkih Reutersa upadla za 41 odstotkov, ena zadnjih novic je bila, da so znižali ceno svojih avtomobilov, kar naj bi razjezilo kupce, ki so jih kupili le malo prej. Podobno znižanje naj bi imeli že prej v ZDA in Kanadi, v Veliki Britaniji, kjer je znamka zelo močna, so pred koncem leta kupcem ponudili za nekaj tisočakov brezplačnega polnjenja. Zdaj se znižanja dogajajo tudi na trgih celinske Evrope. Nižje so cene tudi v Sloveniji, za najzanimivejša modela 3 in Y so se odvisno od izvedbe znižale za od 5000 do 13.000 evrov, po novem se začnejo pri 45.000 in 47.000 evrih. Zdaj so tudi v boljših (dražjih) različicah kupci upravičeni do subvencije 4500 evrov.

V pričakovanju cenejšega električnega modela.

Konkurenca kljub vsem dosedanjim napakam pritiska, električnih avtomobilov je vse več, kot tekmeci se pojavljajo še Kitajci. Zdi se, da še najmanj razburjenja povzročajo vedno nove novice o ameriških preiskavah Teslovega sistema polsamodejne vožnje (t. i. autopilot). Vse to namreč traja že dolgo.

Nova vozila?

Marsikdo bi zdaj pričakoval, da bo Musk v bližnji prihodnosti, tako kot je znal v preteklosti, napovedal kakšne novosti. Modela X in S, ki sicer predstavljata drobec prodaje, sta že dolgo na trgu, niti 3 in Y nista čisto nova. Pa čeprav ju podjetje v marsičem posodablja kar na daljavo. Obetajo se poltovornjak cybertruck, novi roadster in tovornjak semi, a to so verjetno predvsem izdelki za Ameriko.

Naslednji predstavitveni dan bo imelo podjetje v začetku marca. Potekal bo v njihovi gigatovarni v Teksasu, kjer naj bi imeliv kratkem velike naložbe. Takrat naj bi predstavili platformo bodočih vozil, marsikdo to povezuje s kakšno konkretnejšo novico o cenejšem električnem modelu (»avtomobil za 25 tisočakov«) v povezavi s cenejšo in boljšo baterijo. A se utegne zgoditi, da tega na trgu ne bo pred letom 2024. Naj le dodamo, da se z izzivom cenejšega električnega avtomobila srečujejo tudi evropski tekmeci in se hkrati bojijo, da jih bodo v tem pogledu še prehitro »napadli« predvsem Kitajci.