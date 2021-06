Setveni koledar – junij 2021

Veliko vrtičkarjev se bo pridušalo, da je letošnja vrtna sezona zmešana. Marsikatero vrtnino so posejali in mnoge sadike zaradi premočene zemlje in nizkih temperatur posadili pozneje kot običajno, a zaradi tega ne bo velike škode, če se bo vreme uteklo v tirnice običajnih letnih časov. Pri zelenjavi, ki jo nameravamo še posejati, moramo biti tako kot vsako leto pozorni, da se odločamo za sorte in vrste, ki se sadijo od junija naprej. Ne glede na temperature je za nekatere namreč odločilna dolžina dneva, ki je potrebna za normalen razvoj. Tako bomo denimo pri solatnicah odslej izbirali poletne sorte, da ne bi prehitro uhajale v cvet. Tudi zdaj ne pripravljamo gredic, ne sejemo in sadimo, ko je zemlja razmočena. Ker se je zaradi mokrote začel naval nadležnih polžev že zgodaj, začnemo boj z njimi takoj.