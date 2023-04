​Hyundaiev santa fe se še najbolje izkaže na dolgih potovanjih, na katerih potnike razvaja z udobjem, voznika pa s sodobnimi asistenčnimi sistemi. To še posebno velja za najbolje opremljeno različico impression, v kateri so potnikom na zadnjih sedežih poleg izdatnega prostora za noge na voljo ogrevani sedeži. Pri santa feju večino funkcij še vedno upravljamo s starimi dobrimi stikali. Voznik in sovoznik uživata prvovrstno udobje – njuna sedeža poleg ogrevanja omogočata hlajenje, prav tako je ogrevan volanski obroč. Tokrat smo preizkusili santa fe s priključnohibridnim pogonskim sklopom v sed...