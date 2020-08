Različne površine, različna čistila

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Stekel ne brišemo s papirnatimi prisačami, boljša izbira je časopisni papir ali bombažna krpa. FOTO: Manuel-f-o/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Keramične ploščice in parket redno sesamo ali pometamo. FOTO: Getty Images

Izbira ustreznih čistil za različne površine ni tako preprosta, kot se zdi na prvi pogled. Ne le da se z napačnim čistilom madežev, sploh trdovratnejših, ne bomo znebili, poškodujemo lahko tudi površino. V želji, da bi jih čim bolj uspešno odstranili, namreč marsikdo poprime za močnejše in bolj agresivno čistilo, kar je tu in tam sicer sprejemljivo, če bomo to počeli vsak dan, pa se bodo zaščitni premazi ter tudi materiali hitro poškodovali in celo uničili. Prav tako je bolje, da pozabimo na univerzalna čistila. Čeprav zveni dobro in še za shranjevanje so priročna, saj namesto petih stekleničk potrebujemo le eno, nikakor ne bodo učinkovito očistila vseh vrst madežev na vseh površinah.Za vsakodnevno čiščenje je najbolje uporabiti blaga čistila, denimo mešanico detergenta za posodo in vode, v katero namočimo krpo iz mikrofibre. Tako ne bomo poškodovali laminata, granita, marmorja in betona. Mokro površino nato obrišemo s suho krpo iz mikrofibre, nikakor pa omenjenih površin ne drgnemo s ščetkami, žičnatimi gobicami in podobnim, prav tako ne uporabljamo abrazivnih čistil.Večkrat smo že pisali o prednostih naravnih čistil, med katerimi so najpogosteje uporabljeni soda bikarbona, kis in limonov sok, tudi alkohol. A niso za vse. Kisa in limonovega soka se je treba izogibati na granitnih in steatitnih površinah, tudi preostale vrste kamnov kisline ne prenašajo dobro. Občutljivo je tudi leseno pohištvo in površine, ki jim najbolj prija čiščenje zgolj z mokro krpo. Za bolj trdovratne madeže lahko uporabimo tudi mešanico vode in blagega detergenta za pomivanje posode, vsakič pa je treba površino nato temeljito obrisati, saj jo lahko voda poškoduje. Nikdar na lesenih površinah ne uporabljamo čistil, ki vsebujejo amonijak, alkohol ali petrolej.Pri čiščenju ogledal ali stekla je bolje ne uporabljati papirnatih brisač in toaletnega papirja, oboje bo namreč na površini pustilo sledi in vlakna. Veliko boljša izbira je časopisni papir ali stara bombažna majica. Z njima površino zdrgnemo do suhega, od čistil pa pravzaprav drugega kot mešanice kisa in vode niti ne potrebujemo. Zmešamo enoto kisa in štiri enote (destilirane) vode, dobro pretresemo in vlijemo v razpršilko. Zelo občutljive so tudi keramične ploščice. Ne toliko za čistila kot za mehanske poškodbe, zato je pomembno, da jih redno sesamo ali pometamo oziroma, če nič drugega, poberemo reči, ki bi jih lahko opraskale, denimo manjše kamne, ki jih prinesemo z dvorišča, suhe drobtine in podobno. Da ploščic ne bi opraskali, jih ne čistimo z abrazivnimi sredstvi ali drgnemo z grobimi ščetkami. Za pomivanje bo dovolj mešanica kisa ali limonovega soka in vroče vode, za trdovratnejše madeže, denimo kave ali brusničnega soka, pa uporabimo vodikov peroksid. Enako kot pri ploščicah je treba redno odstranjevati smeti tudi s parketa, saj se tudi ta hitro opraska, je pa pri parketu treba paziti tudi, da ga preveč ne zmočimo. Nikdar ga ne čistimo s čistili na osnovi mila, limonovega soka, kisa ali voska, dolgo bo ostal lep in svetleč le ob uporabi čistil, namenjenih čiščenju parketa.