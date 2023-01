Razgledni vrh nad Pokljuko: predlog za zimski izlet (FOTO)

Zimski dnevi prineso toplotni obrat. Doline zakriva trdovratna nizka oblačnost, vrhovi gora pa se kopajo v soncu. Takrat se odpravimo od doma stran od vlage in mraza. Pokljuka je kot naročena za kaj takega.

Zapeljemo se do Šport hotela, od tam je treba iti peš. Markirana pot nas popelje do planine Zajavornik. Ta skorajda ne bi mogla biti lepša. Kopica pastirskih stanov pod grebenom gora. Na drugi strani planine pot postane bolj strma. Kolovoz se zlagoma dviga in po uri in pol hoda smo pri Blejski koči na planini Lipanca. Planina na dobrih 1600 metrov višine pomeni polovico naše poti.

Planina je pravo križišče različnih poti. Nekatere so nadelane že tisočletja, saj je bila okolica praktično celotno zgodovinsko obdobje posejana z rudniki železove rude bobovec. Pokljuka sama kot nepregleden gozd pa vir oglja, ki se je uporabljal kot gorivo v plavžih v dolini. Največ na Jesenicah. Ampak vrnimo se na pot.

Od koče na planini nadaljujemo proti Mrežcam. Pot postane strma, a ni prehudo. Smrekovi gozdovi pridejo v macesnove, ti se z naraščajočo višino razredčijo in preidejo v gorske travnike, ki pa so seveda v normalnih zimskih razmerah prekriti s snegom. Širok greben, ki vodi na desno na sam vrh Mrežc, zapustimo kake pol ure hoda prej in se usmerimo ostro na levo. Pot na Mrežce je običajno prava avtocesta, a na Vrh Razora zaide le malokdo. Največ zaradi tega, ker je v kopnem času leta prekrit z borovjem in ta pomeni skorajda nepremagljivo oviro.

Pozimi je seveda drugače. Borovje je prekrito s snegom in napredovanje dokaj enostavno. Potrebna pa je zimska oprema. Še bolje, če imamo turne smuči ali pa krplje. Dobre pol ure pot vodi čez drn in strn, in ko premagamo še vršni vzpon, smo po treh urah hoda na vrhu.

Razor (1893 metrov), eden od vrhov v grebenu, ki se od zahoda proti vzhodu vleče od Tošca do Debele peči, nam ponuja čudovit razgled. Tisoč metrov pod nami leži dolina Krma, nad njo se dvigata točno nasproti Triglav in Rjavina. Proti jugu se odpre pogled po Jelovici in Pokljuki pa še na Ljubljansko kotlino in Karavanke. Prava paša za oči.

Blejska koča na Lipanci

Nad pokljuškimi gozdovi