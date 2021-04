Raje nežne in nevtralne

Letošnje smernice narekujejo odtenke sive v kombinaciji s temnejšimi toni.

Vpadljive fasade so bolj kot za stanovanjske hiše primerne za poslovne stavbe in šole. FOTO: Dmyto/Getty Images

Fasada je ena najpomembnejših reči na stavbi. Ščiti jo pred zunanjimi vplivi, hkrati pa je tudi prva stvar, ki jo ljudje opazijo poleg arhitekturnega videza stavbe. Hišo lahko polepša, ji ne nazadnje dvigne ceno, lahko pa povsem uniči še tako dodelano arhitekturno zasnovo. Seveda je odločitev, kakšne barve hišo želimo, odvisna od okusa posameznika, a ne povsem. Zakonov, ki bi določali, kakšna barva fasade je dovoljena ali prepovedana, sicer ni, lahko pa smernice določi občina v okviru prostorskih izvedbenih pogojev, ki določajo merila za posege v prostor, med katerimi so lahko poleg barve fasade tudi barva strehe, velikost hiše in podobno. Mnoge občine so tako že prepovedale uporabo določenih barv fasad, v glavnem zelo intenzivne. V strnjenem naselju naj bi se fasade hiš namreč skladale s celoto, prav tako naj ne bi motile sosedov, zato se je zelo močnih in živih barv ter njihovih kombinacij dobro ogniti. Te raje prihranimo za notranje prostore, ne nazadnje je to tudi bolj smiselno, saj večino časa preživimo v hiši, zunanjost pa bodo morali bolj kot mi gledati sosedi.Vsakih nekaj let se, kot pri drugih rečeh, menjajo tudi smernice fasad. Eno leto so modne temno rdeče v kombinaciji s sivo, naslednje morda črno-bele. Letos strokovnjaki stavijo na nevtralne in nenasičene barve, med katerimi prevladujejo odtenki sive v kombinaciji s temnejšimi toni, a temnejši naj bodo zgolj detajli. Ker pa je ne moremo menjati enako pogosto kot oblačila, saj bi bil to izjemno velik finančni zalogaj, se je bolje držati klasičnih barv, takšnih, ki bodo vedno modne, kot so denimo odtenki bele (povsem bele se je sicer bolje ogniti, saj se hitro umaže, tudi vsaka najmanjša poškodba bo na njej bolj vidna), sive, tudi pastelni in nevtralni zemeljski toni oziroma vse, kar je bolj nežno. Močne barve in vzorci bodo primernejši za poslovne stavbe in podjetja, ki želijo, da se njihove prostore opazi že na daleč, tudi šole, telovadnice in športne centre, na stanovanjskih hišah pa jih uporabimo zgolj na manjših površinah, denimo za obrobo vrat ali oken.Barvo je težko izbrati tudi zato, ker si ni preprosto predstavljati, kakšen bo rezultat. Če je na papirju videti odlično, lahko na steni hiše izpade povsem drugače, in slaba volja je tu. Ko najdemo tisto, ki nam je všeč, strokovnjaki svetujejo, da izberemo za odtenek ali dva svetlejšo. Lahko da bo na steni videti močnejša, kot smo si predstavljali, če bo nekoliko svetlejša od želene, pa bomo z njo veliko lažje živeli tako mi kot sosedje, kot če bi barva izpadla temnejša ali bolj vpadljiva. Da bi bila stavba videti dobro kot celota, ni pomembno samo to, da nam je barva fasade všeč, mora se skladati tudi z žlebovi, streho, žaluzijami, morebitnimi ceradami in podobnim. Težavo lahko povzroča tudi nestrinjanje med člani gospodinjstva, zato je za nasvet najboljše povprašati strokovnjaka, ki bo znal ponuditi rešitve in pomagal pri sklepanju kompromisov.