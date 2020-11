Pri Pečovniku dobite vse (FOTO)

Kmetija je po uradnih pisnih virih tam stala že leta 1426

Ogromno možnosti je za izlete po Zgornji Savinjski dolini.

Sobe so moderne, vendar domačne, okna in vrata so iz masivnega lesa ter zaščitena z barvami in laki na vodni osnovi.

Poleg rejenih živali je glavna zvezda bernska planšarka Neli

Jožica in Tomaž sta ponosna na hčerki, 21-letno Natalijo in 12-letno Špelo, ki že pridno pomagata pri hiši.

Zaradi pandemije smo letos številni spoznali, kako lepa je naša domovina. Ni malo takih, ki so se prvič kopali v slovenskem morju ali prespali v naših gorah. Turistični boni so med koronakrizo pomagali in še pomagajo slovenskemu turizmu ter seveda turistom. Posebnost naše turistične ponudbe so izletniške kmetije.V zaselku Strmec v občini Luče v Zgornji Savinjski dolini sta zakoncainleta 2015 popolnoma obnovila samotno kmetijo, ki je po uradnih pisnih virih na tem mestu stala že 1426.Na pobočju mogočne Raduhe zastane dih ob pogledu v dolino in po okoliških hribih, nič manj navdušujoča pa ni ponudba Hiše Pečovnik kakšnih 800 metrov nad morjem.»Leta 1991, ko je Jožica podedovala to gorsko kmetijo, sva se odločila, da jo popolnoma obnoviva in se usmeriva v turizem. Pred petimi leti je kmetija dobila še nov, sodoben objekt, v katerem imamo devet sob s skupno 25 posteljami, večnamenski prostor za seminarje, predstavitve in poslovna kosila za približno 65 ljudi, prostore za rekreacijo in sprostitev ter sodobno kuhinjo za pripravo vseh vrst obrokov in jedi. Pri gradnji novega objekta smo, kolikor se je le dalo, uporabili naravne materiale, zato objekt diha z okoljem, bivanje v njem pa je tako prijetnejše,« razloži prijazni gostitelj, 55-letni Tomaž Pečovnik.Obiskovalec pri Pečovnikovih spozna staro stavbno dediščino in življenje na kmetiji s celo vrsto domačih živali, na travnikih lahko nabira zdravilna zelišča, v gozdovih gobe in gozdne sadeže. Na voljo so otroška igrala, umetna plezalna stena, fitnes, savna in džakuzi.Veliko je možnosti enodnevnih izletov: urejeno imajo gozdno učno pot, priporočajo obisk Snežne jame na Raduhi, za pogumnejše pa kar vzpon na vrh 2062 metrov visoke lepotice ali spust s čolni po Savinji. Seveda je v Zgornji Savinjski in Logarski dolini še kup drugih doživetij.»Ker se dobro zavedam, da živimo v času, ko je psihofizično stanje posameznika še kako pomembno za njegovo uspešno delovanje tako na delovnem mestu kot v življenju na splošno, sem se odločil, da bom naše programe povsem prilagodil željam uporabnikov,« poudari Pečovnik, po izobrazbi športni pedagog, ki je do usmeritve v turizem poučeval športno vzgojo na osnovni šoli v Lučah. Hiša Pečovnik gosti tudi šole v naravi, pozimi pa smučanje na lastnem smučišču.