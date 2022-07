Prestižni DS 7: eleganca in tehnologija

Znamka DS Automobiles je na trg poslala prenovljeni DS 7, ki se ponaša z vrhunskim udobjem in elektrificiranimi pogonskimi sklopi do 360 KM. Novi luksuzni športni terenec združuje tehnično strokovno znanje in eleganco, ki ju takoj opazimo na njegovem prednjem delu z napredno tehnologijo svetlečih diod DS pixel led vision 3.0, nato pa še na izbranih materialih v notranjosti.

Paradni konj francoskega prestiža je seveda DS 7 e-tense 4x4 360, ki je opremljen s priključnim hibridnim motorjem s kar 360 konjskimi močmi, inteligentnim štirikolesnim pogonom, širokimi koloteki, znižanim podvozjem in kolesi velikega premera. Z novo baterijo s kapaciteto 14,2 kWh lahko prevozi do 65 pri kombiniranem ciklu in celo 81 kilometrov pri mestnem ciklu vožnje. Polnjenje na polnilni postaji s 7,4 kW traja približno dve uri.

DS 7 crossback je bil razkrit leta 2017 kot prvi stoodstotni projekt znamke DS Automobiles, ki je s svojo avantgardno držo na trg vnesel veter svežine.

Tako strokovna kot laična javnost ga je visoko cenila zaradi edinstvene končne obdelave notranjosti, prefinjenosti in vrhunske tehnologije. No, naziv crossback bo pri novem DS 7 nadomestil napis DS AUTOMOBILES, ki bo zaznamoval vizualno razpotegnjeni zadnji del novega suva.