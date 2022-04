Predlog za izlet: Žagerski mlin in Repov slap (FOTO)

To je skrit in malo poznan svet. Obiščemo ga lahko prek prelaza Črnivec in Volovljek z gorenjske strani ali pa iz Savinjske doline s štajerskega konca, kjer se v Lučah odcepi pot v dolino ob potoku Lučnica.

Voda teče mimo mlinskega kolesa.

V dolini Podvolovljek stoje le posamezne kmetije, enako velja za pobočja pod Veliko in Malo planino ter Dleskovško planoto. Že skoraj v zatrepu doline nas oznake ob poti usmerijo na tematsko pot. Ta se začne ob slikovitem Žagerskem mlinu. Star je že častitljivih 250 let in je bil v celoti obnovljen po siloviti poplavi, ki je v letu 1990 temeljito opustošila celotno dolino. Mlin je dobil ime po starodavni kmetiji nekoliko višje v pobočju.

Zajetje za mlinsko kolo je nekoliko višje, voda je po lesenem vodotoku z nosilci speljana visoko nad mlinom, ki ne melje več. Mimo mlina zavijemo v starodavni gozd ob potoku. Tematska pot, kjer sledimo oznakam v obliki kačjega pastirja, nas vodi do umetne mlakuže ob potočku.

Mlaka jezerce ima kakih deset metrov premera in v poletnih dneh dobesedno vrvi od življenja, saj so v njem našli dom žabe, pupki in kačji pastirji. Tematska pot nas nato prečno čez pobočja doline popelje v Repovo grapo. Prečkamo potok in oznake nas usmerijo na nekoliko izpostavljeno pot v stransko grapo. Še okoli ovinka in odpre se nam razgled na 25 metrov visok slap, ki v treh skokih pada čez navpično steno.

Repov slap je pravo presenečenje in paša za oči. Malokdo ve zanj, zato je slabo obiskan. Tematska pot v nadaljevanju zavije mimo slapu na nasprotni breg, kjer je na kamniti steni urejeno razgledišče. Z razgledišča se odpre lep razgled na grapo s slapom na drugi strani.

Z razgledišča se nam ni treba vračati do tolmuna slapu, ampak se pot spusti v dolino po drugi strani. Po poti dostopa se vrnemo na izhodišče. Celotno tematsko pot opravimo v manj kot eni uri in je prava poživitev obiska te prelepe doline v stranskem odcepu doline reke Savinje.

Repov slap je trostopenjski. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Po starodavnih gozdovih