Predlog za izlet: Borovje nad Dovjem (FOTO)

Morda najlepši so tisti vrhovi, ki sami po sebi niso nekaj posebnega, omogočajo pa prelep razgled. Eden takih je prav gotovo 1476 metrov visoko Borovje nad Dovjem med Šurkovim in Erjavčevim rovtom. Zapeljemo se v Dovje sredi Zgornjesavske doline.

Na poti

Vzpon lahko začnemo v vasi, do vrha je dve uri strmega vzpona, lahko pa se popeljemo precej daleč v hrib. Ovinkasta cesta nas popelje skozi vas proti Dovški babi in Kepi. Že po nekaj sto metrih vožnje v križišču zavijemo levo in nadaljujemo še kake tri, štiri kilometre. Po vrsti manjših odcepov pridemo na prvega večjega, in to je naše izhodišče. Usmerimo se na levi odcep in mu po cesti, ki se rahlo vzpenja, sledimo kakih 15 minut.

Bodimo pozorni na nemarkirano stezico, ki se usmeri na desno. Sledimo ji in pripelje nas na manjšo planino z nekaj počitniškimi hišicami in prelepim razgledom. Na planini se pot izgubi, treba je iti po občutku. Na desni strani planine je nekakšna gozdna vlaka.

Ta nas popelje na greben, kjer nas pričaka napis, da je do vrha še pol ure. Pol ure že, vendar se pot postavi pokonci in pošteno grizemo kolena. Pot nas popelje na vršni greben, ki se usmeri na desno. Pot se skorajda popolnoma poravna in po nekaj sto metrih smo na vrhu.

Tam stojita precej velik lesen križ in klop, vpisna knjiga in predvsem prelep razgled. Stojimo nasproti Triglava, razgled skorajda ne bi mogel biti lepši. Globoko spodaj sta Dovje in Mojstrana. Pred nami Julijci, levo in desno pa greben Karavank.