Poglejte, kdaj lahko pustite službo in postanete influencer

Veliko mladih sanja o novih nestrandardnih oblikah služenja denarja za preživetje, med njimi je precej pogosta želja postati spletni influencer. Namesto vsakdanjega odhoda v službo za osem ur tovrstna zaposlitev nudi precej več svobode pri odrejanju delovnega časa in še veliko je drugih prednosti.

Kdo je influenecer? Toje medijska osebnost z velikim številom sledilcev na različnih družbenih omrežjih. S sledilci influencerji delijo velik del svoje zasebnosti in se z nijmi pogovarjajo. Sledilcem influencerji postanejo vzorniki in sledijo njihovim priporočilom, med katerimi je veliko priporočil za izdelke in promocijskih kod za nakup le teh. Del zneska za nakup pa predstavlja zaslužek za influencerja.

Seveda pa služba influencerja ne pomeni, da se tam cedita samo med in mleko. V podjetju Reboot SEO so preučili, koliko ogledov bi potrebovali evropski YouTuberji in TikTokerji, če bi želeli živeti samo od objav videoposnetkov. Kot piše prtal MM, bi morali v Sloveniji za doseg povprečne letne plače imeti kar 4.465.377 ogledov svojih videoposnetkov na Youtubu in 50.446.697 ogledov na TikToku. To so precej visoke številke, ki se ne dosežejo kar čez noč. S temi ogledi pa bi zaslužili 15.648 evrov letno, kolikor znaša slovenski povprečni zaslužek v enem letu.

Slovenija se je na lestvici štiridesetih držav znašla nekje na sredini, in sicer na 21. mestu, še piše omenjeni portal. Največ ogledov bi za povrečno plačo v svoji državi potrebovali v Švici, najmanj pa v Turčiji.