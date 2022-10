Pod umivalnike shranjujte manj občutljive reči

Reči, ki jih pogosto uporabljamo, shranjujemo tja, kjer so hitro in enostavno dosegljiva, ni pa nujno, da so ta mesta tudi najboljša in pravilna.

Pisali smo že, da zdravil in prehranskih dopolnil ni dobro shranjevati v omaricah v kuhinji ali kopalnici, saj sta oba prostora preveč vlažna in pretopla, s tem pa jim skrajšujemo življenjsko dobo in zmanjšujemo učinkovitost. Priljubljen prostor za shranjevanje različnih čistil in drugih pripomočkov so omarice pod umivalniki.

Otroci nevarne tablete in kapsule zlahka zamenjajo za pisane bombone. FOTO: Kuzmik_a/Getty Images

Pod kuhinjskim se pogosto znajdejo denimo tablete in sol za pomivalne stroje, saj jih tako najhitreje dosežemo, a če z nami v gospodinjstvu živijo otroci, to ni najboljša ideja. Ker tablete za pomivalni stroj močno spominjajo na bombone, jih lahko otroci zaužijejo, kar se lahko konča celo tragično, zato jih je bolje spraviti nekam višje, kjer jih ne bodo dosegli. Enako velja za kapsule za pralni stroj in vsa čistila.

V omarico pod umivalnik prav tako ni priporočljivo shranjevati papirnatih brisačk, toaletnega papirja in aparatov, kuhinjskih ali tistih za osebno nego. Ker se lahko poškoduje cev ali ta začne puščati iz drugih razlogov, česar včasih ne opazimo takoj, bo voda vse od naštetega namreč uničila. Ker je prostor pod kuhinjskim umivalnikom precej topel in vlažen, ni primeren za denimo čebulo in krompir, čeprav mnogi, ki se spopadajo s pomanjkanjem prostora v kuhinji, oboje shranjujejo prav tam.

Da bi jim podaljšali življenjsko dobo, tako čebulo kot krompir, tudi česen, jabolka in drugo sadje raje spravimo v hladen, temen in suh prostor, če nimamo na voljo shrambe, pa v skrajnem primeru v hladilnik. Pod umivalnik postavimo denimo koš za katere od odpadkov, najbolje za embalažo ali steklo, biološke bo treba zaradi toplega okolja namreč pogosteje prazniti, če v kuhinji ne želimo neprijetnih vonjav.

Papir in elektroniko lahko poškoduje ali uniči puščajoča cev.

Pod kopalniški umivalnik je najbolj varno spraviti pripomočke, kot so navijalke, glavniki in krtače za lase, tudi obroče, elastike in sponke, škarjice in pilice za urejanje nohtov, razne čopiče in podobne reči, ki jim voda ne bo preveč škodovala in jim niti visoka temperatura ne bo prišla do živega. Ne spadajo pa tja ličila in njihovi odstranjevalci, še manj kreme, geli, losjoni, parfumi in toaletne vodice, saj potrebujejo temen in hladen prostor.