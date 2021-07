Pasja vročina ni za pse

Vedno imejte s seboj dovolj vode. FOTO: getty images

Odpravite se tja, kjer si bo psiček s skokom v reko, potoček, jezero ali morje zmočil kožušček.

Kar sprehodite se v zimskem plašču in bosih nog skozi od poletne vročine razgreto mesto. Tako nekako je v teh dneh, ko je živo srebro na termometru zlezlo čez 30 stopinj, našim štirinožnim kosmatinčkom. A četudi jim pasja vročina ni pisana na kožušček, to ne pomeni, da morajo vročinski val preležati doma, le urnik in cilj naših skupnih sprehodov jim moramo prilagoditi.Sami se pred vročino skrijemo sredi dneva, običajno med 11. in 16. uro, ko je pripeka najhujša. Toda zlati čas za pse, ko bodo še vedno živahno divjali naokoli, ko se jim jezik ne bo vlekel po tleh in ne bodo v nevarnosti zaradi toplotnega udara, je zgodaj zjutraj, ko se dan šele prebuja, in v že precej poznih urah, po deveti zvečer. Ti časovni okni izkoristimo za daljše sprehode, če je le možno, pa se odpravite nekam, kjer si bo psiček lahko s skokom v reko, potoček, jezero ali morje zmočil kožušček. Sicer pa je voda, voda in še enkrat voda osnovno vodilo vseh naših potepanj s psom – ne glede na letni čas, a še zlasti v toplejših mesecih moramo pri sebi vselej imeti dovolj vode, da se bo psiček lahko odžejal.Idealni so sprehodi ob vodi, kjer pred vročino še dodatno ščiti gosta senca dreves. Kadar pa idealna kombinacija ni na voljo, izbirajmo travnate poti. Asfalt ali pa kamenčki in skale, ki se na soncu že neznosno razgrejejo, lahko na občutljivih blazinicah tačk povzročijo opekline. Če ne morete na razgretih tleh vsaj 10 sekund pri miru stati bosi, potem naj tam tudi pes ne hodi. Tovrstno zagato nekateri sicer rešujejo s pasjimi čeveljčki, ki bodo zaščitili pred opeklinami, a pri tem zanemarijo, da se psi ohlajajo tudi skozi tačke. Nekoliko hladneje ali vsaj bolj znosno pa bo psom tudi, če jih bomo redno krtačili, določenim pasmam pomaga tudi, če jih poleti ostrižemo. A ne psov, ki imajo poddlako – kot jih namreč ta pozimi greje, tako jim poleti pomaga regulirati temperaturo.Kdor pozna svojega psa, bo že po njegovem vedenju vedel, kdaj potrebuje počitek. Za vami se bo začel vleči kot megla, običajna igrivost bo izpuhtela, morda se bo kar sam zavlekel v senco. Tedaj se odpravite domov ali pa obema privoščite daljši počitek v hladu. Sicer pa se je v najbolj vročih dneh najbolje ogibati predolgim sprehodom, tudi z gorskimi turami tedaj ne pretiravajte, čeprav so v visokogorju temperature občutno nižje. Celodnevno hribolazenje prestavite na manj vroče dni.