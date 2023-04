Otvoritev sezone peke na žaru: pregledamo in očistimo ga

Če ste med tistimi, ki bodo prvomajske praznike izkoristili za otvoritev sezone peke na žaru, bo treba slednjega najprej dobro pregledati in očistiti. Tudi, če ste to storili že jeseni. Pregled je pomemben zato, da pravočasno najdemo morebitne poškodbe in jih saniramo, kar je še posebno pomembno pri plinskem žaru. Posebno pozornost posvetimo cevi in tesnilom, saj obstaja možnost, da se je v mesecih neuporabe kaj zrahljalo, poškodovalo, preperelo, skozi luknjice pa bo začel uhajati plin.

Zaradi poškodb na cevi lahko začne uhajati plin. FOTO: Tab1962/Getty Images

Ker so poškodbe lahko zelo male in jih s prostim očesom ne vidimo, jih poiščemo s pomočjo vode, v katero smo kanili malo tekočega mila ali detergenta za pomivanje posode. Z mešanico premažemo cev ter vse stike in tesnila, nato pa žar vklopimo in opazujemo, ali se bodo morda pojavili mehurčki. Ti nakazujejo, da na tistem mestu uhaja plin, kar je treba nemudoma odpraviti, v hujših primerih kakšen del tudi zamenjati.

Pri keramičnem lahko uporabimo čistilo za okna.

Če smo žar čez zimo pustili na prostem, preverimo, ali ga ni v tem času morda napadla rja, to se lahko zgodi tudi v primeru, da je bil pokrit z ustrezno ponjavo, še posebno v krajih, kjer je v hladnih mesecih pogosta megla, saj vlaga najde pot skozi vse luknjice in špranje. Rjo očistimo z grobo krtačo ter del zaščitimo in prebarvamo z ustreznimi pripomočki, ki jih dobimo v specializiranih trgovinah. Kakšnega bomo potrebovali, je odvisno od materiala, iz katerega je žar narejen, ter obsežnosti poškodb, zato je za nasvet najboljše povprašati prodajalca.

Enako kot vlaga tudi razne žuželke najdejo pot skozi najmanjše luknjice in špranje, zato pregledamo tudi te in morebitne nove stanovalce odstranimo, še posebno pozorni moramo biti pri pregledu gorilnikov plinskega žara. Žar nato temeljito očistimo. Če smo to storili že jeseni, bo zdaj dovolj mešanica vode in detergenta za pomivanje posode, ki jo nato speremo in žar do suhega obrišemo, če se bo čiščenja treba lotiti bolj temeljito, pa lahko keramičnega očistimo kar s čistilom za okna, tistega iz nerjavečega jekla pa s čistilom za tovrstne površine. Na koncu se lotimo še rešetk oziroma plošče za peko.

Rešetke lahko očistimo z aluminijasto folijo.

Da bi očistili ploščo plinskega žara, ga za 15 minut nastavimo na najvišjo temperaturo, kar se je na njej nabralo ali ostalo od prejšnje sezone, bo zoglenelo in ostanke bomo z lahkoto pometli s plošče. Seveda prej ne pozabimo izklopiti plina. Uporabimo lahko tudi močne lesene lopatke, ki so namenjene prav čiščenju tovrstnih plošč, v nasprotju s ščetkami iz nerjavečega jekla pa za seboj ne puščajo drobcev, ki lahko med peko zaidejo v hrano.

Med toplejšimi meseci ne gre brez žara. FOTO: Millann/Getty Images

Žar lahko očistimo tudi s pripomočki, ki jih najdemo v kuhinji ali shrambi. Dobro se obnese čebula. Zgolj prepolovimo jo, jo nataknemo na dolge vilice ter površino dobro zdrgnemo, ko je še vroča. Na enak način žar očistimo z uporabo aluminijaste folije, ki jo zmečkamo v kroglo. Bolj trdovratno umazanijo bo odstranila mešanica kisa, sode bikarbone in amonijaka. Rešetke položimo v vrečo za smeti ter dodamo pol litra kisa, prav toliko amonijaka in 200 g sode bikarbone. Počakamo 24 ur in rešetke temeljito speremo.