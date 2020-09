Okretnost in prostornost, avtomobil, kjer videz vara

Odličen za mestne ulice

Armaturna plošča je logična za uporabo.

Spodoben pogon

Prtljažnik ima dvojno dno.

Sodoben videz

Mitsubishi space star 1.2 intense+

Motor: trivaljni bencinski motor

Gibna prostornina: 1193 cm3

Največja moč: 59 kW (80 KM) pri 6000 vrt./min.

Največji navor: 106 Nm pri 4000 vrt./min.

Pogon: na sprednji kolesi, 5-stopenjski ročni menjalnik

Masa praznega vozila: 875 kg

Mere (D/Š/V): 3845/1665/1505 mm

Medosna razdalja: 2450 mm

Prostornina prtljažnika: 235–912 l

Posoda za gorivo: 35 l

Najvišja hitrost: 180 km/h

Pospešek do 100 km/h: 12,6 s

Poraba goriva (po WLTP): 5,3 l/100 km

Izpust CO2 (po WLTP): 121 g/km

Uradni zastopnik: AC-Mobil, d. o. o.

Maloprodajna cena: 12.690 evrov

Euro NCAP: Preizkus še ni bil opravljen

Pri obliki je precej bolj poudarjena zunanjost.

Videz včasih vara. Na prvi pogled se zdi, da bi mitsubishija space star lahko pospravili v žep, toda ko se usedete vanj, je kar težko doumeti, da se v samo 3,8 metra dolgem avtomobilu lahko peljejo štirje potniki, ne da bi se pretirano stiskali.Jasno je, da space star ne ponuja udobja limuzin ali športnih terencev, vendar je pri njegovih merah težko pričakovati več. Tudi višjerasli lahko sedejo za volan in prav nič z glavo ne drsajo ob strop. Ampak še večje presenečenje je, da lahko tudi zadaj sedita dva odrasla potnika povprečne višine, prav nobenih težav seveda nimajo otroci. Gotovo drži, da je space star s tovrstno prostornostjo celo primerljiv z nekaterimi modeli v višjem razredu. Bolj na tesno gre v prtljažniku, vendar njegovih 235 litrov večinoma zadošča.Bolj očitna je druga prednost space stara – okretnost. Še posebno v mestu in gneči je majhnost dobrodošla, enako velja za obračalni krog s polmerom le 4,6 metra. Na parkiriščih se stlači v še tako majhno luknjo, v najbogatejšem paketu opreme pa je za vsak primer zraven vzvratna kamera.Motorne zmogljivosti so avtomobilu primerne. Nikakor ne boste najhitrejši, ob vožnji ne boste čutili kakšnih posebnih vozniških užitkov, ampak do cilja boste prispeli povsem zgledno. Pod pokrovom je bencinski trivaljnik, pri testnem primerku je v 1,2-litrski različici (v pomoč pri speljevanju je še manjši električni motor), moč (80 KM/59 kW) pa razporejate s petstopenjskim ročnim menjalnikom (na voljo je tudi samodejni).Do stotice poseže v 12,6 sekunde, največja hitrost je 180 kilomet­rov na uro. Čeprav ni ravno za dinamično vožnjo, je na avtocesti space star precej stabilen, zato je občutek varnosti gotovo boljši kot pri nekaterih konkurentih. Poraba je zgledna, giblje se nekaj nad petimi litri na sto prevoženih kilometrov.Pri obliki je precej bolj poudarjena zunanjost, saj so linije moderne, avtomobil zbode v oči tudi v tej rumeni barvi, medtem ko v notranjosti ne pričakujte presežkov. Armaturna plošča je resda logična za uporabo, toda izbira in obdelava materialov sta na precej povprečni ravni.Če potegnemo črto, potem je ugodna cena pomemben atribut tega modela. Na znesek 14.690 evrov (najboljša različica space stara) namreč pri slovenskem uvozniku ponudijo še dva tisoč evrov popusta.