Novi stari znanec

Dacia duster spada med avtomobile, ki tako ali drugače zajamejo številne voznikove želje. Je precej prostorna, poceni, poraba je zmerna in hkrati je vse lepša. Tokrat smo preizkusili prenovljeno različico s samodejnim menjalnikom, ki pa ima precej občutljivo pomanjkljivost, vsaj za športnega terenca – nima štirikolesnega pogona.

Notranjost je brez oblikovnih presežkov, je pa uporabna.

Kako koristen avtomobil je to, najbolje pove podatek, da ga uporabljajo gorski reševalci in električarji, ki morajo večkrat zapeljati na nedostopen teren in neurejene poti. Dacia duster zmore veliko, zato so zdaj pripravili prenovo druge generacije, vendar smo najprej dobili v preizkus različico brez štirikolesnega pogona.

Samodejni menjalnik

Razlog je to, da pri Dacii takšnega dusterja ponujajo v povezavi s samodejnim menjalnikom. Za vsakodnevno vožnjo je tako gotovo bolje, da je v avtomobilu samodejni menjalnik s šestimi prestavami, saj je uporabniška izkušnja boljša, ker vozniku ni treba prestavljati. Samodejni menjalnik z dvema sklopkama je sicer brez posebnosti, a če boste želeli hitrejše pospeške, malo zaostaja. Marsikdo štirikolesnega pogona niti ne bo pogrešal, duster s samodejnim menjalnikom namreč pomaga pri speljevanju navkreber, saj avtomobil ne more nenadzorovano zapeljati nazaj.

Škoda, da ni kombinacije samodejnega menjalnika in štirikolesnega pogona.

Samodejni menjalnik je na voljo skupaj z bencinskim motorjem 1,3 TCe 150. Gre za štirivaljnik s 150 konjskimi močmi (110 kW), na 100 prevoženih kilometrov porabi dobrih sedem litrov goriva, končno hitrost pa ima pri 199 kilometrih na uro. Avtomobil je sicer pri vsakodnevni vožnji udoben in stabilen, tudi pri večji hitrosti ni nezaželenega nagibanja. Hkrati teče precej umirjeno, vendar moti slabša zvočna izolacija, tako da se potniki v prvi in drugi vrsti težko slišijo.

Prostornost in zadržanost

Duster že dolgo ni grdi raček, a je v notranjosti umetniški vtis bolj zadržan, čeprav je vse na svojem mestu in potniki ničesar ne pogrešajo. Drugače velja za uporabniško izkušnjo infozabavnega sistema. Medtem ko se ta dobro odziva na brskanje po meniju, precej moti nenehno prekinjanje povezave med avtomobilom in mobilnim telefonom, še posebno med poslušanjem glasbe. Toda to ni te​žava samo pri dusterju, temveč pri številnih avtomobilih Dacie in Renaulta. Kadar pa zvok dela, ni slab, kar je zasluga šestih zvočnikov.

Samodejni menjalnik pomaga pri speljevanju navkreber.

V 4,34 metra dolgem, 1,8 metra širokem in 1,69 metra visokem avtomobilu je največja prednost prostornost, saj se lahko v njem pelje pet odraslih potnikov, v prtljažniku pa je prostora za 478 litrov. Zadnja klop se podira v razmerju 1/3: 2/3, precej odlagalnih prostorčkov je tudi v potniški kabini, vendar bi bila sredinska košara med voznikovim in sovoznikovim sedežem lahko večja.

Dacia duster prestige 1.3 TCe 150 EDC Dacia duster prestige 1.3 TCe 150 EDC Motor: štirivaljni turbobencinski Gibna prostornina: 1333 cm3 Največja moč: 110 kW (150 KM) pri 5200–6000 vrt./min. Največji navor: 250 Nm pri 1700–3250 vrt./min. Pogon: na sprednji kolesi, 6-stopenjski samodejni menjalnik Masa praznega vozila: 1480 kg Mere (D/Š/V): 4341/1804/1693 mm Medosna razdalja: 2673 mm Prostornina prtljažnika: 411 l Posoda za gorivo: 50 l Najvišja hitrost: 199 km/h Pospešek od 0 do 100 km/h: 9,7 s Poraba goriva po WLTP: 6,2 l/100 km Izpust CO 2 po WLTP: 141 g/km Zastopnik: Renault Nissan Slovenija Maloprodajna cena: 20.990 evrov (testno vozilo 22.340 evrov) Euro NCAP: ***

Ko potegnemo črto, je veliko pohval in tudi nekaj kritik. Toda če upoštevamo, da je to vseeno precej dobro opremljen avtomobil (z vzvratno kamero, senzorji, navigacijo …), ki stane dobrih 20.000 evrov, je jasno, da ima lastnik za ta denar v rokah kar veliko avtomobila.