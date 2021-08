Nasveti za čisto školjko, lepe fuge in brezhibno pričesko

Za čiščenje dovoza in rjastih kovin

Fuge bodo spet čiste. FOTO: Eike Leppert/Getty Images

Svetleča se školjka in čiste fuge

Pijačo nalijte v školjko, počakajte nekaj ur in površine zdrgnite s ščetko za čiščenje straniščnih školjk.

Ko ne pomaga ne drgnjenje ne pomivalni stroj, so tu mehurčki. FOTO: Getty Images

Čista posoda

Tudi za pričesko

Pomagala bo odstraniti žvečilko z las. FOTO: marjan

Apostolovic/Getty Images

Da so gazirane pijače zdravju škodljive, je povsem jasno. A kljub temu da jih ne pijete, je dobro imeti doma kakšno plastenko, saj so na moč uporabne kot čistilo in lahko nadomestijo pisano paleto preparatov, ki jih uporabljate v skrbi za čist dom ter okolico. Preberite nekaj dobrodošlih načinov uporabe gaziranih pijač.Zgodi se, da iz avtomobila pušča olje ali katera druga tekočina, ki zasušena na dovozu pušča sledi, ki vam niso ravno v ponos. Dobra novica: če imate doma plastenko gazirane pijače, kot je denimo kokakola, njeno vsebino polijte po madežu na dvorišču. Po zaslugi fosforjeve kisline se bo maščoba razgradila in zlahka jo boste odstranili z veliko grobo ščetko ter vodo. Postopek po potrebi ponovite, vztrajnost bo zagotovo poplačana.Tako kot pri čiščenju kovin, ki jih je obdala rja. Ne glede na to, katere predmete ta kazi: orodje, športne rekvizite ali kolo, za čiščenje uporabite katero od gaziranih pijač. V njih je citronska kislina, ki bo odstranila rjo, pod katero se skriva sijoča kovina.Z izbrano pijačo napolnite čeber in v njej 24 ur namakajte zarjavel predmet, rjo obrišite z grobo tkanino ali ščetko in splaknite z vodo.Kako pogosto vas v obup spravljajo obloge, ki se nabirajo na notranji strani straniščne školjke? Res je, lahko jih odstranite s temu namenjenimi čistili, lahko pa namesto njih uporabite gazirano pijačo. V njej prisotne kisline razgradijo obloge vodnega kamna in drugih nečistoč, ki kazijo školjko. Izbrano pijačo nalijte v školjko, počakajte nekaj ur in površine zdrgnite s ščetko za čiščenje straniščnih školjk.Umazane fuge kazijo videz v keramiko odetega prostora in tudi te lahko očistite s katero od gaziranih pijač. Izberite katero od brezbarvnih različic in z njo prelijte umazane fuge, počakajte nekaj minut, nato pa fuge zdrgnite s ščetko, splaknite z vodo ter obrišite. Kisline bodo razžrle umazanijo. Če so umazane fuge na stenah, jih dobro namočite s spužvasto gobico, prepojeno s pijačo, sicer pa je postopek čiščenja enak kot pri fugah na tleh.Zlasti na zunanji strani posode se nakopiči trdovratna umazanija, ki ji običajni detergent, gobica in niti pomivaje v pomivalnem stroju niso kos. Lahko pa jo odstrani katera od gaziranih pijač, ki raztopi tudi najbolj zasušeno umazanijo.V njej dobro namočite posodo in jo očistite z gobico. Pri bolj vztrajni umazaniji gazirano pijačo nalijte v večjo posodo, tisto z umazanim dnom položite vanjo in na zmernem ognju kuhajte približno pol ure. Ohladite ter očistite z gobico.Na podoben način bodo znova čisti tudi pekači: vanje nalijte gazirano pijačo in jih pri 250 stopinjah Celzija v pečici segrevajte približno pol ure, ohladite ter zdrgnite s spužvasto gobico.In še zadnji uporaben nasvet: se zgodi, da se v lase ujame žvečilni gumi. Če mislite, da so edina rešitev iz zadrege škarje, naj vas potolažimo: po zaslugi gazirane pijače dolžina las ne bo ogrožena. Z njo dobro prepojite žvečilni gumi, ki bo pod vplivom sladke pijače razpadel, in zlahka ga boste odstranili.