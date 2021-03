Najprej sestavimo seznam, nato se lotimo dela

Soda bikarbona, kis in limona so nepregrešljivi pri čiščenju in odstranjevanju madežev.

Pomlad je čas novih začetkov, narava se prebuja in iz zimske otopelosti se počasi prebujamo tudi mi. Dnevi so bolj sončni in že nekoliko daljši, kar poleg boljšega razpoloženja prinaša pogled na prašne površine in umazana okna, ki jih pozimi še opazili nismo ali pa smo jih uspešno ignorirali.Da, bliža se čas za bolj temeljito čiščenje doma, ki ga ljudje niso kar tako poimenovali spomladansko čiščenje. Zgodovinarji menijo, da so frazo začeli uporabljati na območju Irana, saj Perzijci novo leto praznujejo na prvi pomladni dan, prej pa je treba, kot veleva tamkajšnji običaj, temeljito očistiti hišo, da ne bi v novo leto nosili umazanije in bremen preteklega.Podoben običaj imajo tudi Judi, ki konec marca ali v začetku aprila praznujejo pašo, judovsko veliko noč, pred katero morajo domovi prav tako sijati od stropa do tal. Tisti, ki čistijo in pospravljajo sproti, se spomladanskega čiščenja najbrž ne bojijo tako zelo kot tisti, ki hišna opravila radi preskočijo. A tudi slednjim se ni treba bati večdnevnega garanja, le malce več organizacije bo potrebne., vzornica marsikatere gospodinje po svetu, svetuje, da začnemo z nečim lažjim. Iz očitnega razloga, da ne bi prehitro upadla zagnanost. Še prej pa naredimo seznam opravil, da ne bi česa pozabili. To se denimo rado zgodi s čiščenjem žaluzij, hladilnika in zamrzovalne skrinje pa omaric in elementov, brisanjem prahu s sijalk, tudi na predpražnik ne pozabimo. Zato je najbolje, da se s pisalom in beležko odpravimo na obhod, odremo predale in omare ter za vsak prostor napišemo seznam, kaj je treba očistiti in pospraviti. Seznam Marthe Stewart: žaluzije in zavese (tudi kopalniške, ki so raj za nastanek plesni), hladilnik in zamrzovalna skrinja, tla, preproge, predpražniki, okrasne blazine, blazine, odeje, knjige in knjižne police, vrhnji deli omar, luči in žarnice, ventilatorji, fuge, nape in klimatske naprave ter radiatorji.Z vsega je treba obrisati prah, tkanine oprati. Izpraznimo predale, jih obrišemo in reči pregledamo, polomljene, pokvarjene in tiste, ki jih ne uporabljamo več, pa zavržemo. Tudi na varnost ne pozabimo in preverimo baterije v alarmih, če jih imamo, seveda. Nato se lotimo enega od manj zahtevnih. Prav tako je dobro upoštevati, da sesanje, pomivanje in voskanje tal pustimo za konec, drugače se lahko zgodi, da bomo to počeli večkrat, saj bo med drugimi opravili zagotovo kaj padlo na tla.Agresivna čistila, ki jih uporabljamo, da bi si olajšali delo, so resda učinkovita, a dom napolnijo s strupenimi hlapi, ki lahko sčasoma načnejo zdravje, zlasti dihala, ter povzročijo alergije. Raje se čiščenja lotimo z naravnimi pripomočki. S kuhinjskih in kopalniških pip bo madeže vodnega kamna odlično očistila limona. Prepolovimo jo in z njo premažemo pipe, pustimo nekaj minut in speremo. Če se je na mrežici, skozi katero teče voda, nabral trdovratni vodni kamen, jo odstranimo ter za približno deset minut namočimo v mešanico citronke in vroče vode ali v kis, oboje bo vodni kamen preprosto raztopilo.Na enak način očistimo grelnike vode in preostale predmete, na ali v katerih se je nabral kamen. Za čiščenje pomivalnih korit iz nerjavečega jekla uporabimo sobo bikarbono. Korito zmočimo in po celotni površini posujemo sodo, nato pa zdrgnemo z gobico. Za odstranjevanje trdovratnejših madežev ji dodamo sol.Trdovratne madeže v pečici in na vratcih očistimo s pasto iz sode bikarbone in vode v razmerju 1 : 1. Pasto na debelo nanesemo na celotno površino in vtremo z gobico, le pri steklenih vratih je treba paziti, da bomo nežni, sicer jih lahko opraskamo. Pustimo delovati približno eno uro, nato obrišemo najprej z mokro gobico, na koncu še s suho krpo. Da bi se štedilnik svetil kot nov, ne potrebujemo drugega kot žličko tekočega detergenta za pomivanje posode. Zmešamo ga z litrom vroče vode, v mešanico pomočimo krpo iz mikrofibre ter površino zdrgnemo. Nato vse skupaj obrišemo s čisto mokro krpo in nemudoma še s suho, da ne bo madežev.Neprijetne vonjave iz preprog odstranimo tako, da po njih posujemo sodo bikarbono, počakamo približno pol ure in posesamo. Soda bo tkanino tudi razkužila in oživila barve. Straniščna školjka bo znova zasijala s pomočjo kokakole. Vanjo jo vlijemo tako, da spolzi po stranicah proti dnu, pustimo vsaj eno uro in splaknemo. Če so se pod robovi nabrali trdovratni madeži vodnega kamna, pa uporabimo kis. Vanj namočimo papirnate brisačke in jih zatlačimo pod robove. Pustimo učinkovati pol ure do uro in splaknemo.