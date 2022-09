Najdražji avto na svetu: to je bugatti la voiture noire

V Zagreb je minuli konec tedna pripotoval najdražji avtomobil na svetu bugatti la voiture noire, za katerega je neimenovani lastnik plačal 17,6 milijona evrov. Avto je del karavane najprestižnejših avtomobilov na svetu Supercar Owners Circle, ki se bo po obisku v Zagrebu odpravila proti Pagu in Šibeniku in nato nazaj v hrvaško prestolnico.

Uradni program dogodka se je začel v petek ob 17. uri pred zagrebško katedralo, kjer je bilo mogoče videti 60 najdražjih in najredkejših avtomobilov na svetu. V soboto zjutraj je v letalsko-tehničnem centru ZTC v Veliki Gorici sledil program prikaza hitrosti in moči avtomobilov, nato pa so se super vozila odpravila proti obali.

Bugatti la voiture noire (fran. črni avto) s švicarsko registracijo je izdelan ročno, karoserija je v celoti iz ogljikovih vlaken. Večinski lastnik Bugattija je lani postala družba Rimac Group; 55-odstotni lastnik Bugatti Rimca je Rimac Group, preostali delež pa ima v lasti Porsche.

Večinski lastnik družbe Rimac Group Mate Rimac je avgusta predstavil prvi avto, ki ga je razvilo podjetje Bugatti Rimac. Gre za model bugatti W16 mistral; po besedah Rimca bodo proizvedli 99 avtomobilov, vsak bo stal pet milijonov evrov. Vsi so že prodani.