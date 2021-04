Na Bledu si želijo dobre vode

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ter župan občine Bled Janez Fajfar sta podpisala sporazum o skupnem upravljanju Blejskega jezera. Foto: Turizem Bled

Izvedli bodo ukrepe za zmanjšanje obremenitev.

Formalnopravno je Blejsko jezero last Republike Slovenije.

Blejsko jezero je osrednja vrednota Bleda. Za nas, domačine, je živ organizem, je nedeljivi del nas samih. Prav gotovo bi se Blejci strinjali, da je jezero del naše identitete. Znane so zgodbe in verovanja domačinov, da se na krožno pot okoli jezera nikoli ne sme odpraviti po tisti strani, kjer ima človek srce na strani vode – srce mora biti vedno obrnjeno od vode proč. Domačini smo z jezerom povezani na povsem intimni in duhovni ravni, zato je njegova vrednost za nas neprecenljiva. Voda čisti in je vir življenja. Zato seveda ni čudno, da smo Blejci, kar se jezera tiče, neomajni,« so povedali v Turizmu Bled.Upravljanje Blejskega jezera je precej komplicirano, dodajajo: »Odloki in odločitve lokalne skupnosti prej ali slej trčijo ob zakone države, tako da lokalna skupnost seveda nima prostih rok, formalnopravno pa je seveda last Republike Slovenije. Velik korak je bil storjen sredi marca, ko je Bled obiskal minister za okolje in prostor mag..«Minister Vizjak je ob podpisu sporazuma dejal, da so ga uskladili relativno hitro, zavedajoč se, da tak biser, kot je Bled, moramo negovati: »Ne samo lokalna skupnost, temveč tudi država s sodelovanjem, dopolnjevanjem. Sporazum je zelo dobra osnova, da se stanje jezera izboljša, da preprečimo zunanje onesnaževanje, da vzpostavimo boljši režim (plovba). Tako želimo ohraniti to vrednoto tudi za zanamce v boljšem stanju, kot je danes. Pri tem nas čaka veliko dela, ne samo za ministrstvo za okolje in prostor, temveč tudi za preostale resorje. To je šele začetek. Na podlagi tega sporazuma bomo sodelovali pri mnogo projektih, med njimi so odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter ustrezna obravnava vseh pritokov in potencialnih onesnaževal.«Na ministrstvu za okolje in prostor so pripravili načrt aktivnosti, ki jih je treba izvesti za doseganje dobrega stanja Blejskega jezera in so se deloma že izvajale od lanskega cvetenja jezera. Razdeljene so na ukrepe, ki jih mora izvesti država, in na ukrepe občine. Načrt dejavnosti bo lahko vzorčni primer dobrega sodelovanja med državo in lokalno skupnostjo na področju konkretnega primera upravljanja voda.Na blejski občini so se zavezali, da bodo izvedli ukrepe za zmanjšanje obremenitev na jezero in na njegovih prispevnih površinah, okoljsko ministrstvo pa bo še naprej izvajalo njegovo sanacijo in upravljalo sanacijski napravi.»Občina in MOP bosta s pomočjo pristojnih služb pozorno spremljala stanje gladine površinske vode ter onesnaženje tako vodnih kot priobalnih zemljišč in v primeru zaznanega odstopanja usklajeno pristopila k čiščenju gladine površinskih voda in preprečevanju onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč. Prav tako bomo ustrezno ukrepali pri odstranjevanju plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi s površinskih voda ter vodnih in priobalnih zemljišč,« so povedali na Bledu.S skupnimi močmi se bosta zavzemala še za prilagajanje ribiške in ribolovne prakse glede na stanje vode in si prizadevala za ustrezno ureditev oziroma nadgradnjo obstoječega odvajanja komunalne odpadne, padavinske ter zalednih voda s prispevne površine jezera. Poleg tega si bosta prizadevala za čimprejšnji sprejem uredbe o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Bled in Gorje, kar bo pripomoglo tudi k boljši kakovosti reke Radovne, ki bogati jezero, in, končno, za sprejem ustreznih predpisov iz njune pristojnosti, po njihovi uveljavitvi pa tudi za ustrezen nadzor nad njihovim izvajanjem.