Limuzinski kupe (FOTO)

Oznako gran coupe bi prevedli v veliki kupe, a tega v primeru izvedbe BMW-jevega modela 220 pač ne moremo potrditi. To je limuzinsko-kupejevska izpeljanka (manjšega) modela serije 1, torej s sprednjim pogonom, lepo stransko linijo, a okrnjenim prostorom v zadku.

Mali gran coupe

Kot nekakšen cenejši nadomestek zelo uveljavljene serije 3 se zdi tale »mali« gran coupe. No, tako zelo majhen le ni, 4,5 metra seže v dolžino. Spredaj je za potnika in sovoznika vse urejeno zgledno in seveda imata dovolj prostora v vseh smereh. Upravljanje mnogo funkcij s kolescem je še vedno eno bolj intuitivnih sploh, meniji v slovenskem jeziku so bogati.

BMW 220d xdrive gran coupe BMW 220d xdrive gran coupe Motor: štirivaljni turbodizelski Gibna prostornina: 1995 cm3 Največja moč: 140 kW (190 KM) pri 4000 vrt./min. Največji navor: 400 Nm pri 1750–2500 vrt./min. Pogon: štirikolesni, 8-stopenjski samodejni menjalnik Masa praznega vozila: 1565 kg Mere (D/Š/V): 4526/1800/1420 mm Medosna razdalja: 2670 mm Prostornina prtljažnika: 430 l Posoda za gorivo: 50 l Najvišja hitrost: 234 km/h Pospešek do 100 km/h: 7,3 s Poraba goriva po WLTP: 5,1 l/100 km Izpust CO 2 : 138 g/km Zastopnik: BMW Slovenija, Ljubljana Cena: 43.150 evrov (61.328 evrov testni model) Euro NCAP (2019): *****

Da je to morda predvsem avtomobil za dva ali za par in še otroka zadaj, priča zadnja klop, kjer je za noge še nekaj prostora, manj pa za glavo. Prtljažnik ima solidnih 430 litrov prostora, a ker je v karoserijskem smislu to limuzina, se ne odpira skupaj z zadnjim oknom, temveč le v prtljažnem delu, kar omejuje praktičnost nalaganja tovora.

Štirikolesni pogon xdrive je vselej dobrodošel.

Ja pa vselej pohvalen sistem zlaganja zadnje klopi v razmerju 40/20/40, kjer lahko podremo tudi le ožji srednji del in tja npr. zložimo smuči.

Zmogljiv dizel

V testnem primerku je pod pokrovom brnel štirivaljni turbodizelski motor s prostornino dveh litrov, z močjo 140 kW (190 KM) in najvišjim navorom 400 Nm v območju 1750–2250 vrtljajev na minuto. Ko stojite ob zagnanem avtu, se ga sliši, rožljanje je dokaj neugledno, tega je nekaj manj slišati v kabini pri speljevanju, ko pa enkrat peljete malce hitreje, je agregat komaj slišen, povsem nemoteč. Je zelo zmogljiv in dobro povezan z odličnim osemstopenjskim samodejnim menjalnikom.

Štirikolesni pogon

Tu je še prilagodljivi štirikolesni pogon xdrive, ki se mi zdi vselej dobrodošel, še bolj, ker v testnem primerku ni posebno dvigal porabe. Slednjo je bilo mogoče še v malce toplejšem času držati nad petimi litri na 100 km.

Poteze 4,5 metra dolgega izdelka so še posebno s strani všečne, malce manj atraktiven je morda zadek.

Tudi vodljivost in lega sta prepričljivi, je pa to avtomobil, ki se res najbolj izkaže na daljših razdaljah, ko iz njega vsaj voznik in sopotnik izstopita še dovolj sveža. Kot rečeno, pa je pripravljen predvsem zanju.