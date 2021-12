Obiskovalci si bodo lahko razstavo ogledali do 22. januarja 2022. Katarina Rus Krušelj, višja kustosinja, je pripravila spremno besedo, razstavo pa sta postavila avtor in Roman Kos. Vstop je prost.

»Prihajajoči praznični dnevi nam prinašajo ponovni razmislek o pomembnosti igrač in njihovem vplivu na otroke dandanes,« pravi Katarina Rus Krušelj.

Dr. Mohor Demšar, zbiralec igrač in njihov poznavalec Fotografiji: Katarina Rus Krušelj, arhiv Menačenkove domačije

»O pravi igrači govorimo takrat, ko vzbudi otrokovo radovednost ter spodbuja domišljijo in ustvarjalni navdih. Pogled skozi zgodovino igrač in iger nam prinaša misel, da se njihov princip ni dosti spremenil, razen v materialu in načinu izdelave. Spremenil pa se je prosti čas za igranje, saj ga je bilo na voljo manj kot danes, in spremenila se je količina igrač, ki je bila nekdaj bolj izjema kot pravilo; sploh pa so bile očitne razlike v igri in igračah kmečkih ali mestnih otrok.«

V goste Menačenkove domačije v Domžalah prihaja potujoči muzej lesenih igrač zbiratelja Mohorja Demšarja, ki v igračah kot dolgoletni waldorfski učitelj ni našel le svojega poklica, temveč tudi poslanstvo, poudarja Rus Krušljeva: »Kot odličen poznavalec njihovega zgodovinskega razvoja je tudi glasnik t. i. dobrih igrač, ki podpirajo zdrav razvoj otrok. Tako je v zbirki okvirno dvesto kosov igrač z vsega sveta v časovnem razponu od nekaj desetletij do dvesto let. Stari leseni konjički, vrtavke, možički kopitljački, lutke, hiške in živali prinašajo veliko več kot le nostalgičen pogled na igrače ter igro naših babic in dedkov.

Razstavo si boste lahko ogledali do 22. januarja 2022.

Razstava Lesene igrače skozi čas nam predstavlja pomemben del kulturne dediščine preteklosti ter zavedanje o njenem ohranjanju kot tudi dragocen pedagoški vidik na razvoj igrač in igralne kulture otrok skozi čas.«