Legendi kot igrači

Saj je bilo res le vprašanje časa. Nemški proizvajalec igrač Playmobil je napovedal prvo uradno sodelovanje z nemškim avtomobilskim velikanom Volkswagen, in sicer v podobi dveh legendarnih avtomobilov: hrošča in kombija, ki ga poznamo tudi pod vzdevkom bulli. Playmobil je na trgu že od leta 1974, a licenčna sodelovanja so zanj nekaj novega.



Playmobilov set 70177 vsebuje 52 sestavnih delov, med katerimi je tudi tričlanska družina na čelu z očetom s sijajnimi zalizci, seveda pa je glavni junak svetlo modri hrošč, avto, ki ga je Volkswagen izdelal v več kot 21 milijonih primerkov, s čimer je dolga leta veljal za najbolje prodajani avto na svetu, dokler ga s prestola ni izpodrinil kdo drug kot volkswagen golf. Playmobilov model ima tudi strešni prtljažnik in kup stvari, ki jih potrebuje družina na izletu.



Druga legenda pa je volkswagen camper van T1, ki so mu rekli tudi hipijevski kombi, saj so ga na veliko uporabljali prav otroci cvetja. Volkswagen serijo T izdeluje že sedem desetletij in še vedno velja za zanesljiv in zelo prilagodljiv potovalni kombi. Set 70176 s 74 deli ima tudi vso potrebno notranjo opremo, se pravi, potovalno kuhinjo, prtljažnik, sedeže, notri pa se lahko vozita dva hipija. Avtomobilčka bosta na prodaj prihodnje leto, cena pa še ni znana.