Kupujete nepremičnino? Če oglaševane cene ne znižate za vsaj toliko, jo boste verjetno preplačali

Koronavirusna epidemija je nekaterim prinesla upanje, da se bodo cene nepremičnine znižale in da bodo do svojega doma prišli po (relativno) normalni ceni. A skoraj leto od začetka kroženja smrtonosne bolezni po Sloveniji se to ni zgodilo. Še več, nekateri imajo občutek, da se nepremičnine celo dražijo. Kaj se trenutno dogaja na nepremičninskem trgu in kaj nas čaka, smo se pogovarjali z nepremičninskim posrednikomiz ABC nepremičnin in, direktorjem nepremičninskega podjetja Stoja nepremičnine.Več preberite TUKAJ.