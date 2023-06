Krpica pri krpici in tu je unikatni izdelek (FOTO)

Šivanje lukenj na oblačilu je lahko zoprno opravilo in hitro se zgodi, da nam, če s šivanko nismo najbolj spretni, poškodovanega kosa ne bo uspelo popraviti tako lepo, kot bi si želeli. Seveda lahko sukanec odstranimo in poskusimo znova, a predvsem pri bolj občutljivih tkaninah bo tako luknja vsakič večja in robovi bolj nacefrani. Pozabimo na šive, ki jih nihče ne bo videl, in poškodbo raje zakrpajmo. Tako bomo oblačilo naredili modno in unikatno ter porabili še kose blaga, ki se valjajo naokoli.

Najpomembnejši pripomoček so ostre škarje, saj bomo le tako ustvarili čiste reze in se blago ne bo cefralo.

Izberemo oblačilo, odejico, servieto, prt ali drug kos, ki ga iz takšnih ali drugačnih razlogov ne uporabljamo več, a nam je barva ali vzorec všeč, ter iz njega izrežemo poljubne oblike poljubnih velikosti. Lahko se poigramo s kvadrati različnih dimenzij, jim dodamo pravokotnik ali krog, morda zvezdo ali srce. Pazimo le, da tkanina ni pretanka, preveč elastična ali spolzka, saj jo bo najprej težko izrezati, še posebno če se hitro para, v tem primeru nam lahko na koncu ostane le kup niti, omenjene tkanine je tudi veliko težje šivati kot denimo bombaž, lan, ali platno.

Na potovanjih lahko začnemo namesto spominkov zbirati krpice.

Preden se lotimo šivanja krpic na oblačilo, jih razporedimo po mizi, saj bomo tako lahko razporeditev po mili volji spreminjali, ko bodo kosi enkrat prišiti, pa bo to precej težje. Ko smo zadovoljni z vzorcem, ki smo ga ustvarili, prvo krpico prišijemo na oblačilo tako, da bo skrila luknjo oziroma drugo poškodbo, nato pa drugo za drugo okrog nje prišijemo še preostale kose. To lahko storimo s pomočjo šivalnega stroja ali ročno, saj ni treba, da so šivi enakomerni. Pravzaprav lahko prav z nitjo na koncu ustvarimo še dodaten vzorec, uporabimo lahko več različnih barv sukanca in podobno. Izdelamo lahko celo tridimenzionalni cvet. Iz nekoliko bolj kompaktnega blaga, denimo lanu, bombaža, tudi džinsa, izrežemo tri ali štiri cvetove, vsak naj bo nekoliko manjši od prejšnjega. Največji bo na dnu, nanj nato položimo manjšega, sledi še manjši in še manjši, če bomo uporabili štiri. Cvetove nato na sredini prišijemo skupaj in na vrhu po želji dodamo manjši gumb ali kakšno perlico, vse skupaj pa nato prišijemo na oblačilo.

Čudovite umetnine bodo nastale tudi pod prsti popolnih amaterjev.

Za tovrstno početje so izjemno uporabni izdelki iz džinsa, zato tovrstnih hlač, ki jih ne nosimo več, nikar ne zavrzimo, ampak iz njih izdelajmo krpice, cvetlice in druge dekorativne predmete. Še posebej uporabni so zadnji žepi hlač in kril; previdno jih odparamo in prišijemo denimo na nakupovalno vrečo iz blaga, na torbo ali nahrbtnik ter tako dobimo dodatni žep, v katerega lahko spravimo ključe in druge manjše reči.

Uporabimo različne barve in vzorce. FOTO: Happycity21/getty Images

In še ideja za ljubitelje potovanj – namesto spominkov, na katerih se bo nabiral prah, kupimo košček blaga, če trgovine z blagom ne najdemo, pa manjši kos oblačila, ki nam je všeč, a ni predrag, saj ga bomo razrezali. Izberemo lahko tkanino z motivom, barvo ali vzorcem, značilnim za tisto deželo, in nato doma iz krpic ustvarimo spominski nahrbtnik, torbo, odejo itd; po vsakem potovanju dodamo novo krpico.