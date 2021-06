Kakšen odnos imate z mačko?

3994 lastnikov in prav toliko mačk je sodelovalo v študiji.

Včasih jasno pokažejo, da jim ni do družbe. FOTO: Cynoclub/Getty Images

Mačke so skrivnostne, iznajdljive, trdožive, igrive, zabavne. Pogosto tudi samotarske in samozadostne, zato neizkušeni lastniki pogosto naletijo na presenečenje ali razočaranje, ko se njihova ljubljenka ne želi ves čas igrati in cartati. Številni pa so šokirani in zaskrbljeni, ko začne odklanjati hrano, ko gospodarja ni doma, ali je neprijazna do obiskovalcev.Strokovnjaki z britanske Univerze Lincoln razkrivajo pet vrst odnosa med mačkami in njihovimi gospodarji, izsledke študije, pri kateri je sodelovalo kar 3994 živali in njihovih lastnikov, pa so objavili v reviji Animals. Dejstvo je, da se mačke zelo navežejo na lastnika, a to kažejo različno, soglašajo avtorji študije in pojasnjujejo, da so za razvoj odnosa ključne značajske lastnosti tako človeka kot tudi živali in seveda čas in pozornost, ki ju gospodar vloži v vzgojo hišnega ljubljenca.Na podlagi ugotovitev so odnose razdelili v pet skupin. Prvi je odnos, ki temelji na soodvisnosti in se največkrat razvije med človekom, ki živi sam, in živaljo, ki ne zapušča zaprtih prostorov. Mačka se tako tesno naveže na človeka, ki ga obožuje in mu nenehno izkazuje pozornost, mu ves čas sledi in sedi v naročju, ko je le mogoče. Po drugi strani pa ni naklonjena morebitnim obiskovalcem, prav tako težko prenaša spremembe. Če se znajde v varstvu druge osebe, bo morda celo zavračala hrano. Gospodar in mačka lahko razvijeta tudi odnos, ki temelji na prijateljstvu po potrebi. Mačka je večino dneva samozadostna in veliko časa preživi na prostem, njen teritorij je izjemno velik in ne preseneča, če ima žival več kot le en dom. Včasih izgine tudi za več dni, a se vedno vrne k lastniku. Ta je zanje po večini zgolj v vlogi skrbnika, ki jim zagotavlja hrano in zadosti drugim potrebam, kljub občasnemu cartanju pa globoke navezanosti ni videti. Še svobodnejše so mačke v t. i. odprtem odnosu, ki se od prejšnjega razlikuje po tem, da se rade cartajo z vsemi, ki jih poznajo, lastnik v njihovih očeh pač nima posebnega statusa. Najmanj navezane so mačke v ohlapnem odnosu: te se ne družijo prav z nikomer, ne z lastnikom ne z drugimi, ki zahajajo na njihov teritorij, in čeprav nikoli ne kažejo sovražnosti, niso naklonjene crkljanju in telesnim stikom.Optimalen odnos je prijateljski, sklenejo strokovnjaki. Lastnik in mačka živita v zdravem sožitju, si redno izkazujeta naklonjenost, a velik del dneva preživita tudi ločeno. Mačka je članica družine, ki ji daje varnost in ljubezen, rada se carta z vsemi, ki jih pozna, nikogar pa ne zasleduje in se še vedno znajde sama. Ločenost od gospodarja praviloma ni težavna. Takšen odnos se običajno razvije v gospodinjstvih, kjer mačka ni edina hišna ljubljenka in sme zahajati na prosto.