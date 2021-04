Kajak? Katamaran?

Človeška domišljija ne pozna meja. Kajakaštvo je lep šport, a za marsikoga prezahteven, saj je treba biti precej močan in imeti odličen čut za ravnotežje. Kajaki so hitri in okretni, a niso ravno med najstabilnejšimi plovili, zato ni čudno, da je ena prvih stvari, ki se jih moraš naučiti, kako se obrniti na površje, če te prevrnejo valovi ali brzice. Po drugi strani je katamaran izjemno stabilen in poleg tega je lahko hitrejši, saj ima manjši ugrez.



In tako je londonski oblikovalec in avanturist Kirk Kirchev združil oboje v svojem projektu, ki ga je poimenoval super kayak. Gre za križanca med kajakom in katamaranom: plovilo ima dvojni (napihljivi) trup, sedišče pa je na sredini med njima. Je hitrejši in stabilnejši od običajnega kajaka, poleg tega je prenosljiv, saj se plovilo in aluminijasta konstrukcija, na kateri je sedež, enostavno zložita v torbe.



Edina morebitna težava je to, da veslač sedi tik nad vodo in se lahko še hitreje zmoči. Na konstrukcijo je mogoče pritrditi tudi motor, Kirchev pa ima v načrtu še otroški sedež in prostor za prtljago. Sredstva za zagon proizvodnje je zbral na kickstarterju, poleti oziroma jeseni pa naj bi prvi izdelki odšli na pot k novim lastnikom. In cena? Približno 1100 evrov v predprodaji.

