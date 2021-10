Jesenska kolekcija

Kitajski velikan, ki ima še vedno težave z ameriško administracijo – ta je pred dobrima dvema letoma ameriškim podjetjem prepovedala sodelovanje s Huaweiem, zaradi česar njegovi telefoni in tablice ne smejo poganjati Googlovih storitev in aplikacij –, je na Dunaju slovesno predstavil svoje jesenske novosti za evropski trg. In kakor je poudaril predsednik družbe Huawei Consumer BG za srednjo in vzhodno Evropo, Skandinavijo, Kanado in Turčijo Derek Yu, se ne mislijo predati. Še več: kljub težavam z ZDA in pomanjkanjem čipov napovedujejo dobre poslovne rezultate.

Nova nova

Zvezda dogodka je bil pametni telefon nova 9, ki spada v zgornji srednji razred, se pravi, da ima močan procesor, dobro kamero, odličen zaslon, vzdržljivo baterijo in lep videz. Sistem kamer ultra vision sestavljajo glavna širokokotna kamera s 50 milijoni slikovnih točk, ultra širokokotna kamera z 8 MP ter globinska in makro kamera z 2 MP. Za selfieje skrbi prednja kamera z 32 milijoni točk, ki se lahko pohvali tudi z načinom za nočne portrete. Nadgrajeno je tudi nočno snemanje videa, pri čemer lahko tako z glavno kakor s prednjo kamero snemamo filme v ultra visoki ločljivosti 4K.

Predsednik Huaweia za naš del sveta Derek Yu z novo 9 FOTOGRAFIJI: S. I.

Za hitro delovanje skrbi Qualcommov procesor snapdragon 778G 4G, pomnilnika je v osnovi 8/128 GB, zaslon pa je 120-herčni oled. Baterija s kapaciteto 4300 mAh bo zdržala ves dan, s 66-vatnim napajalnikom pa se napolni v le 38 minutah. Tudi dizajn ni od muh, pri čemer je še posebno prijetno dejstvo, da je telefon debel le 7,7 milimetra. Kaj pa cena? Nova 9 bo stala od 499 evrov naprej, pri nas pa bo na voljo v klasični črni in zvezdnato modri barvi.

Nova ura in slušalke

Derek Yu je pokazal tudi novo pametno uro watch GT 3, in sicer v 46- in 42-milimetrski različici, pri čemer naj bi baterija pri večji uri zdržala do dva tedna, pri manjši pa sedem dni. Elegantni uri poznata več kot sto različnih vadb, spremljata srčni utrip in nasičenost s kisikom ter spanje in v navezi s telefonom omogočata klice prek bluetootha.

Nova je tudi omejena serija brezžičnih slušalk freebuds lipstick, ki ponujajo odličen zvok v šminkerskem dizajnu. In to dobesedno: ohišje slušalk iz nerjavečega jekla je takšno kot rdečilo za ustnice, čepka pa sta živo rdeče barve. Slušalkice se povežejo tako z androidnimi telefoni kot tudi z iphoni, lahko pa se povežejo z dvema napravama hkrati. Uri bosta stali 349 in 329 evrov, slušalke pa 249 evrov.

Sodelovanje z Outfit7

Huaweijevci so ponosni tudi na vedno bolje založeno trgovino z aplikacijami AppGallery, ki zdaj ponuja že več kot 165.000 aplikacij, prirejenih za telefone z mobilnimi storitvami HMS (se pravi za tiste brez Googla). V AppGallery so od lani na voljo tudi igre znane družbe Outfit7, ki je bila nekdaj v slovenski lasti, po vsem svetu pa je znana po franšizi Govoreči Tom in prijatelji.

Outfit7 je s Huaweiem začel sodelovati lani poleti.

Na Dunaju je kot govorec nastopil tudi direktor strateških partnerstev in višji producent iger pri Outfit7 Borut Vovk, ki je poudaril pomen uspešnega sodelovanja med družbama.