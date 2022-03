Iddeja za izlet: vrh je višji od Gore (FOTO)

Severno od Poljanske doline se pobočja zlagoma dvigajo, dokler ne dosežejo vrhov grebenov, s katerih se pokrajina nato spusti v Selško dolino. Sredi teh pobočij se dvigajo posamezni manjši vrhovi in eden od njih je tudi Malenski vrh nad izjemno markantno cerkvico Marije Vnebovzete na Gori.

Kozolec ima skrinjico z žigom in vpisno knjigo.

Nanj vodi več poti in lahko si izberemo tisto, ki najbolj ustreza naši pripravljenosti in času, ki ga imamo na voljo. Lahko začnemo prav v središču Poljan, od koder je s parkirišča ob pokopališču do vrha dve uri hoda, za pot iz bližnje vasi Volča potrebujemo 15 minut manj. Nekje na sredini poti je izhodišče v vasi Dolenčice, od koder potrebujemo eno uro, s prelaza Hlevišče pa je le pol ure hoda.

V vsakem primeru nas pot vodi prek gozdov in travnikov ter vasi nad Poljansko dolino. Lepše ne bi moglo biti, vidi se daleč naokoli, vse do Polhograjskega hribovja, trasa pa tudi ni pretirano strma.

Na višini 987 metrov pridemo do cerkvice Marije Vnebovzete na Gori. Ko romarsko svetišče sredi zime obsije sonce in se malo pomartinčkamo, se nam zazdi, da mraza ni več. V bližini stojita še zgradba mežnarije in kozolec. Ta ima skrinjico z žigom in vpisno knjigo.

Izlet je odlična odločitev tudi pozimi.

Za veliko večino obiskovalcev je to končni cilj, vendar je Malenski vrh oddaljen še 15 minut v pobočja Blegoša. Nemarkirana pot nas popelje čez drn in strn in potem se znajdemo na njegovem 1051 metrov visokem vrhu. Ta ni nič posebnega, v celoti je poraščen z gozdom. Pričakata nas le skladovnica kamenja in klopca.

Slap ob poti

Obisk Gore in Malenskega vrha je odlična odločitev tudi v zimskem času. Popelje nas po idilični slovenski pokrajini. Ta ima vse, kar imajo veliki: gozdove, travnike, samotne potoke in slapove, vasice in cerkvice. Malenski vrh je prava izbira, če želimo živeti v skladu z rimskim pregovorom Carpe diem, izkoristi dan.

Na vrhu