Honda rebel: motoristični upornik

Pred dobrima dvema desetletjema so bili kruzerji na stari celini zelo iskana in cenjena vrsta motornega kolesa, toda potem so v večini tovarn počasi izginili iz proizvodnje. Le tu in tam je pri bolj znanih proizvajalcih ostal kak model, da je bila nostalgija pri kupcih potešena. Tako je bilo na primer pri BMW, Moto Guzziju, Triumphu. Zdaj so se časi spet nekoliko spremenili, retro je vedno bolj v modi in tako se vračajo tudi kruzerji.

Privlačni videz

Tak primer je honda CMX 1100 rebel. Testna je bila predstavnica najmočnejše različice, motor ima namreč sposojen iz modela africa twin (1084 cm3, 64 kW, 87 KM). Z videzom takoj prepriča, saj je iz vsakega zornega kota polna simbolike. Na pogled je zelo preprosta z lepim cevnim okvirjem, moderna okrogla led luč in okrogli smerokazi ji dajejo moderen poudarek. Vzvratna ogledala so okrogla, a malenkost premajhna in prekratka, zato se v njih vidi premalo. Prednje kolo je z velikostjo 18 palcev ter debelimi pnevmatikami prava izbira, ki lepo zaokroži vizualni vtis motocikla.

Sedež je privlačno oblikovan, postavljen dovolj nizko, da noben voznik ne bo imel težav z doseganjem tal, vendar je po dobri uri vožnje trd in neudoben. Sovoznikov sedež je zelo skromno odmerjen, vožnja na njem je namenjena bolj gibčnim. Krmilo je široko, dobro odmerjeno in daje dober občutek pri obvladovanju sicer kar lahkega motocikla za to kategorijo.

Honda rebel CMX 1100 Motor: tekočinsko hlajeni, dvovaljni, 8-ventilski, vrstni

Prostornina: 1084 cm3

Moč: 64 kW (87 KM) pri 7000 vrt./min.

Navor: 98 Nm pri 4750 vrt./min.

Rezervoar: 13,6 l

Medosna razdalja: 1520 mm

Višina sedeža: 700 mm

Teža: 223 kg

Pnevmatike: spredaj 130/70/18, zadaj 180/65/16

Zavore: spredaj enojni kolut, zadaj enojni kolut, ABS

Izpust CO 2 : 114 g/km

Zastopnik: AS Domžale

Cena: od 11.190 evrov

Merilnik je tudi okrogle oblike, LCD-zaslon v črni barvi prikazuje informacije tudi v zelo močni svetlobi. Teh podatkov je za tako majhen zaslon odločno preveč, zato jih bo novopečeni lastnik moral dobro proučiti kje v miru, kajti med vožnjo je to tvegano početje. Motocikel ima vzmetenje, ki se zlahka kosa tako s težo in močjo motorja kot s slabimi cestami. Vizualni zaključek zmoti le ogromen in čudno oblikovan izpuh, ki bi bil lahko lepše integriran v celoto motocikla.

Ključ za zagon se vtika na levi strani bloka motorja in že ta obvezni gib vozniku da misliti, da to ni samo še en motocikel. Je drugačen. Glas je močan, zdrav, lepo se sliši vrtenje velikega dvovaljnika. Četudi je moč zmanjšana, je je na voljo veliko, hitro celo preveč. Krotenju navora je namenjenih več programov.

Uživaška vožnja

Nenavaden položaj sedenja zahteva kar precej privajanja, možne so bolečine v hrbtu, zadnjici ali bokih, ker gre za popolnoma drugačne kote in držo motorista. Po zavitih podeželskih cestah se rebel pelje zelo lepo, nagibi niso problematični. Dobro se znajde tudi v mestu, še največ težav je na avtocesti, kjer se bolj pokaže dejstvo, da nima vetrne zaščite. Toda z dobro čelado in pri hitrosti pod avtocestnimi omejitvami boste v vožnji uživali. Zavore so dobre, s pravim občutkom na ročici. Poraba je bila malce več kot štiri litre na sto kilometrov pri umirjeni vožnji. Pod voznikovim sedežem je minimalni prostor za odlaganje, ki ima tudi USB-priključek.