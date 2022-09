Genialni način, kako očistiti pečico brez drgnjenja (namig: aluminijasta folija)

Umazanija, ki se med peko zasuši na rešetke, je res nadležna in zlepa se je ne rešimo, ne da bi si vzeli čas in kovino temeljito zdrgnili. No, razen če uporabimo spodnji trik, s katerim je čiščenje pečice ravnokar postalo mačji kašelj.

Več na Odprti kuhinji.