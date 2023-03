Ekstremno vedenje je znak tesnobe tudi pri domačih ljubljenčkih

Obdobje covida je bilo za marsikaterega hišnega ljubljenčka raj na zemlji, saj so njihovi človeški prijatelji ostajali z njimi doma. Za mnoge je bil tako hud šok, ko so se okoliščine spremenile in so med delovnim časom gospodarja znova ostajali sami doma. Ločitvena tesnoba pri domačih živalih je relativno pogost pojav, prizadene pa tako pse kot mačke.

Ljubljenčki so se morali spet navaditi na dolge ure brez lastnikov. FOTO: Kerkez, Getty Images

Pri psih je ločitvena tesnoba občutek, ki bi ga lahko primerjali s paničnimi napadi pri človeku: nenaden občutek strahu in stresa se kaže v ekstremnem vedenju, denimo v blodenju po stanovanju, cviljenju, glasnem in dolgotrajnem lajanju ali uničevalnem vedenju. Pes lahko preneha jesti ali začne uživati svoje iztrebke. Razlogi, da se ločitvena tesnoba pojavi, lahko izvirajo v izkušnjah. Če je bil kdaj prej zapuščen (na primer, če je iz zavetišča ali je morda izgubil prejšnjega lastnika), se lahko zgodi, da se bo bal ponovitve situacije. Ločitveno tesnobo lahko spodbudi tudi sprememba, ko se eden ali več članov gospodinjstva odseli drugam, selitev ter tudi sprememba dnevne rutine prihodov in odhodov.

Kako jim pomagati?

Ločitveno tesnobo pri psih lahko poskušamo odpraviti z nagradami, na primer z zanimivimi igračami in dobro hrano, ki jih dobi le, ko vi odidete ven. Pri težjih primerih poskusite psa zapuščati postopoma – najprej naj bo sam eno uro, nato dve ... Izogibajte se dramatičnemu poslavljanju. Če se pes vznemiri, ko vzamete v roke ključe, jih jemljite v roke tudi, ko ostajate doma. Tako pes dejanja ne bo več povezoval z vašim odhodom od doma. Doma naj ima urejen kotiček, v katerem se bo počutil varno in udobno, poleg hrane mu lahko daste tja kako svoje uporabljeno oblačilo, da ga bo pomirjal vonj po vas. Pomembno je tudi, da se psu, ko ste doma in je čas za ukvarjanje z njim, zares posvetite, ne pa, da ga denimo peljete na sprehod, sami pa govorite po telefonu. Koristijo tudi novi izzivi, nove poti ali igre. Na psa, ki trpi za ločitveno tesnobo, ne smete kričati ali ga kaznovati.

Pretirano umivanje je pri mački lahko posledica ločitvene tesnobe. FOTO: Niserin, Getty Images

Znaki ločitvene tesnobe pri mačkah so podobni pasjim, maček pa lahko pokaže stres tudi s pretiranim umivanjem in posledično bruhanjem kep dlake. Tudi odpravljanje od doma je podobno: zmanjšajte dramo ob odhodu, razvajajte jih s hrano in igračami, ki jih dobijo le ob vaši odsotnosti, oblačite plašč, tudi ko ne greste nikamor.