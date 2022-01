Domača zelenjava kar v stanovanju

Tisti brez vrtička ali vrtičkarji brez tople grede oziroma rastlinjaka lahko tudi pozimi uživate v sveži zelenjavi in zeliščih, treba je le izbrati tiste, ki bodo uspevali na okenskih policah. Med rastline, ki brez težav preživijo zimo v notranjih prostorih, spada večina zelišč, ne pa vsa. Bazilika in rožmarin denimo ne bosta prav dolgo uspevala v lončkih, predvsem zato, ker oba uživata v obilici sončne svetlobe, te pa pozimi močno primanjkuje.

Svežo rukolo lahko uživamo vse leto. FOTO: Corners74/Getty Images

Življenje jima lahko nekoliko podaljšamo na okenski polici, obrnjeni na jug, še bolje pa se bo obnesla posebna luč. Namesto njiju raje izberemo peteršilj, timijan, origano, drobnjak, meto in koriander. Je pa treba zeliščem, četudi niso bujna, zagotoviti dovolj velik lonček, saj razvijejo veliko korenin.

V zaprtih prostorih lahko poleg njih gojimo še korenje, stoletno čebulo, vrste solat, ki ne razvijejo glav, špinačo, rukolo, čilije in feferone, redkvice in celo krompir. Slednje bo še posebno priročno, če smo v kotu shrambe pozabili na kakšen gomolj in je začel kliti. Namesto da bi ga zavrgli, ga vtaknemo v substrat, s katerim smo napolnili večjo posodo, in kmalu bomo lahko uživali v slastnem domačem mladem krompirju.

Zelišča dobro uspevajo v zaprtih prostorih tudi pozimi, a to ne velja za rožmarin in baziliko.

Stoletno čebulo lahko vzgojimo iz delov, ki jih pri kuhi ne porabimo. Spodnji del čebule s koreninami preprosto vtaknemo v substrat in zelenje bo znova pognalo. Če si želimo svežega korenja, je treba paziti le, da bo lonček dovolj globok in bodo rastlinice dobile dovolj svetlobe. Idealno bi bilo 12 ur na dan, a pozimi se to pač ne bo zgodilo, zato jih postavimo na okensko polico, obrnjeno na južno stran, da se bodo vsaj tistih nekaj ur naužile svetlobe.

Najbolj hvaležni vrsti zelenjave, ki ju lahko gojimo v stanovanju, pa sta rukola in špinača. Ne potrebujeta veliko prostora ali globoke posode, najlepše pa je, da bolj ko ju bomo rezali, bolj bosta rasli. Tudi rukola, špinača in solata potrebujejo precej svetlobe, v nasprotnem primeru bo treba malce dlje počakati, da bodo listi dovolj veliki za na krožnik.