Se vaš pes boji pokanja petard?

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Preden prižgemo petardo, pomislimo na svoje roke pa tudi na pasja ušesa. FOTOGRAFIJE: Guliver/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Večina psov v ognjemetu ne bo uživala.

Če imamo psa, se mu prilagodimo in ga v času pokanja ne puščajmo samega.

Praznični dnevi so lahko za hišne ljubljenčke hudo stresni. Pokanja petard in drugih pirotehničnih sredstev, ki je pri nas dovoljeno od 26. decembra do 2. januarja, se mnogi tako bojijo, da morajo njihovi skrbniki uporabiti celo tabletke za pomirjanje, da živali kolikor toliko mirno prebijejo ta čas.V dnevih, ko se zdi, da zunaj divja prava fronta, bodimo do psov kar se da pozorni. Zlasti je to pomembno pri mladičih, ki šele osvajajo različne vzorce in veščine v življenju. Če bo mladiček doživel hud stres, se bo zelo težko (če sploh) znebil strahu pred pokanjem, ne le petard, morda se bo bal tudi vsakega drugega močnejšega zvoka.V tednu, ko je pokanje dovoljeno, sprehod psa izbirajmo pazljivo, v času, ko pričakujemo, da bo pokanja najmanj. Če živimo v mestu, ga je morda bolje z avtom odpeljati na miren kraj in ga tam sprehoditi. Prav tako ga imejmo v tem času na povodcu, saj ga hud strah ob nenadnem poku lahko požene v beg. Najbrž je odveč pripomniti, da psa nikakor ne sprehajamo v mestu, kjer poteka hrupno praznovanje, s petardami ali brez.V času, ko bo predvidoma najbolj pokalo, ga ne puščajmo samega doma, saj se bo z nami kljub hrupu počutil varnejšega. Če imamo psa, se mu je pač treba prilagajati. Pustimo mu, da se skrije, na primer pod posteljo, morda se bo bolje počutil, če bo zavit v odejo. Poskrbimo, da bodo zaprta okna in vrata stanovanja, kar bo ublažilo zunanje zvoke. Zlasti pa je pomembno naše vedenje: če bomo nemirni, bo pes to čutil, zato se vedimo sproščeno, seveda pa ne bo odveč, če ga božamo in mu mirno prigovarjamo.Nekaterim žal nič ne pomaga in so kljub vsem ukrepom povsem prestrašeni ali celo panični. V najhujših primerih imajo skrbniki možnost, da ga pomirijo s sredstvi, ki delujejo podobno kot pomirjevala za ljudi. Predpiše jih veterinar, v trgovinah za male živali pa lahko kupimo tudi blažje tablete, ki ne povzročajo omotičnosti, temveč v organizmu sprožijo nastajanje serotonina, bolj znanega kot hormon sreče. Tako bodo živali bolj sproščene in bodo lažje premagovale stres zaradi pokanja.