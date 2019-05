Preprosti način čiščenja vzmetnice

Dober spanec je nepogrešljiv za zdravje in dobro počutje. Prvi pogoj zanj je kakovostna vzmetnica in drugi, da je ta čista. Žal pa se prav v njeni notranjosti velikokrat skrivajo pršice, ostanki kože, prah in drugi alergeni, ki so očem nevidni, a to ne pomeni, da ne vplivajo na nočni počitek.

Da bi ta res bil izdaten, je vzmetnico treba redno in dosledno čistiti, kar pomeni, da tedaj, ko menjate posteljnino, pozornost namenite tudi njej. Preprosto in učinkovito Vse, kar za čisto vzmetnico potrebujete, so jedilna soda, eterično olje sivke, steklen kozarec in sesalnik.



V kozarec nasujte jedilno sodo in dodajte nekaj kapljic eteričnega olja. Dobro pretresite in vsebino enakomerno posujte po vzmetnici.



Pustite eno uro učinkovati, nato posesajte prah, z njim pa še umazanijo, ki sicer krati vaš spanec.



Jedilna soda bo namreč nase vpila vlago, ki je idealna za razvoj pršic, eterično olje sivke pa bo poskrbelo za dezinfekcijo ter prijeten vonj, ki vas bo vsak večer zazibal v rahel sen.