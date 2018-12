Darilo za žival, ne žival za darilo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Darilo za muco, na primer priboljšek, zavijemo v svetlikajoč se papir. Fotografiji: Guliver/Getty Images

Izdelano doma

Če se vam obdarovanje živali zdi nesmiselno in nepotrebno, si zanje med prazniki vseeno vzemite več časa za druženje, igro in popestrene sprehode.

Psi in muce niso izbirčni in so veseli, ko kaj dobijo.

Kupljena darila

Iz pečice

Spečemo lahko tudi pasje ali mačje priboljške, ki jih lepo oblikujemo in okrasimo. Tudi zanje najdemo na spletu veliko receptov. Če vsakega posebej zavijemo v velik kos šumečega papirja, jih bodo naši kosmatinci verjetno še bolj veseli. Psi zelo uživajo, če jim darila zložimo še v večjo kartonsko škatlo, iz katere jih morajo izbrskati. Ker nanje bleščeče potiskan ovojni papir ne naredi posebnega vtisa, lahko za zavijanje njihovih daril brez slabe vesti uporabimo odslužen papir, za muce pa bo morda vseeno bolj privlačen svetlikajoč se ovitek, seveda obvezno ovit s trakom in pentljo.

Okoli novega leta se pri nas doma zbere vsa širša družina. Darila skupaj položimo pod jelko, po večerji pa jih najmlajši član razdeli. Seveda so vedno zraven vsi naši psi in zdi se mi, da prav oni najbolj nestrpno čakajo, kaj se pod drevescem skriva tudi zanje. Z nepopisnim veseljem odvijajo – pravzaprav lupijo – svoja darila, seveda pa zvedavo spremljajo odpiranje vseh drugih.Prepričana sem, da niso redki skrbniki, ki obdarujejo svoje štirinožce. Če tega še nikoli niste storili, se nanje spomnite letos. Verjemite mi, psi in muce niso izbirčni, a so veseli, ko kaj dobijo. Ne smemo pa pozabiti, da moramo ljubljenčke nadzorovati tudi pri igri. Ko so sami, naj se igrajo samo s kakovostnimi izdelki, ki so narejeni posebej za ta namen in je igra z njimi varna.Večina psov in mačk ima rada igrače, a ne nujno tistih, ki jih kupimo v trgovini. Z malo truda jih lahko izdelamo tudi sami. Na spletu najdemo številne predloge in napotke za izdelavo, in če dobro poznamo svojega ljubljenčka, bomo tudi vedeli, kaj mu bo všeč.Če smo vešči pletenja, kvačkanja ali šivanja, lahko izdelamo igrače v obliki živali, jih napolnimo s koščki narezanih krp in nanje izvezemo oči in smrček. Paziti moramo, da se kuža s tako in vsemi podobnimi igračami igra le v naši prisotnosti, da lahko pravočasno posredujemo, če bi jo v pretiranem navdušenju scefral in začel goltati polnilo. Pri mucah smo lahko glede tega bolj brez skrbi.Za psa lahko iz odslužene majice, narezane na trakove, spletemo preprosto igračo za vlečenje. Psi uživajo, ko nam jo vlečejo iz rok, a igro moramo znati učinkovito nadzorovati. Če tega ne zmoremo, se s psom raje igrajmo skrivalnice ali prinašanje, nikoli pa naj igrač s psom ne vlečejo otroci.Mačke rade zalezujejo in lovijo manjše gibajoče se predmete. Če igračke zanje izdelamo sami, moramo paziti, da so varne in da se muce, še posebno mladiči, pri igri z njimi ne morejo poškodovati.Kakopak lahko darila za naše štirinožce tudi kupimo, izbira je zares zelo velika. Čeprav so morda nekoliko dražje, se nam splača razmisliti o nakupu t. i. pametnih igrač, ki pse in mačke dolgo zaposlujejo tudi umsko.Privlačne odeje, posebej oblikovana ležišča, ljubke posode, oblačila, obeski in podobni izdelki so všeč predvsem nam, skrbnikom, živali pa ne razveselijo tako kot darila, s katerimi si lahko krajšajo čas in se zabavajo.Takemu darilu dodajmo vsaj še kakšno okusno ali zabavno malenkost. Če se vam morda zdi obdarovanje živali čisto nesmiselno in nepotrebno, si zanje med prazniki vseeno vzemite več časa za druženje, igro in popestrene sprehode. Tudi tega bodo zelo veseli, morda še veliko bolj kot daril.*Karmen Zahariaš je inštruktorica vzgoje in šolanja družinskih psov.