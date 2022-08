Bogati svak se bo dokopal do našega doma, čeprav je 39 let ignoriral svojo mamo

Stara sem 60 let in upokojena, pred slabim letom sem izgubila moža. V zakonu se nama je rodil sin, živeli pa smo pri moževi mami, ker nas je že pred leti zaradi nizke pokojnine prosila, da se preselimo k njej in ji pomagamo s stroški.

Tašča je svoj polovični delež hiše z darilno pogodbo takrat tudi zapustila mojemu možu (svojemu mlajšemu sinu). Starejšemu sinu (mojemu svaku) pa sta tašča in tast še v času svojega življenja kupila zemljišče in mu pomagala pri gradnji njegove hiše. Tako starejši zaradi darilne pogodbe, sklenjene med mojo taščo in njenim mlajšim sinom, ni bil prikrajšan ali oškodovan v nobeni obliki. Tašča se je o darovanju svojega deleža na nepremičnini mlajšemu sinu odločila predvsem na osnovi dejstev, ki govorijo o nepripravljenosti starejšega sina preživljati njegova otroka, njegovi nepripravljenosti pomagati materi in njegovi brezbrižnosti v zvezi z njeno dobrobitjo.

Nadaljevanje zgodbe in odgovor strokovnjaka si lahko preberete na onaplus.si.