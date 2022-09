Znani ruski astrolog trdi: to so tri astrološka znamenja, ki bodo v septembru zacvetela

Slavni ruski astrolog Pavel Globa je izpostavil tri astrološka znamenja, ki se bodo septembra 2022 ponovno rodila. Na vseh področjih jih čakajo velika sreča, uspeh in blaginja. Ker njegove napovedi veljajo za izjemno točne, preverite, ali ste med njimi.

Škorpijon

Že v prvi polovici meseca vas čaka veselje, lepa energija pa vas bo spremljala tudi v prihodnje, pišejo na portalu stil.kurir.rs. Na poklicnem področju pričakujte zelo resne spremembe. Lahko se srečate tudi z neuspehi zaradi nepremišljenih in prenagljenih potez. Zato je zdaj najbolj pomembno, da poslušate razum, ne pa čustva in srce. V začetku septembra ne načrtujte novih projektov, temveč bodite pozorni na nedokončane posle. Poleg tega vas čakajo donosna srečanja z nekaterimi znanci.

Strelec

V septembru boste razrešili vsa nedefinirana razmerja. Zato morate biti zelo previdni in paziti, da vam potencialni partner v vsem ugovarja. Septembra vam bo uspelo uresničiti želje, o katerih že dolgo razmišljate. Na voljo so vam vse možnosti. Večina stvari se bo zgodila zlahka in spontano. Pomembno je le, da vzamete stvari v svoje roke in ste izjemno odločni.

Kozorog

Ruski astrolog Globa je posebej poudaril, da bo septembra 2022 morda največ uspeha imel prav kozorog. Poudarja, da uspeh pride k tistim, ki so bili vztrajni, odgovorni in predani delu. Čakata vas napredek v karieri in povečanje financ. Tudi na osebni ravni boste lahko dosegli vse, kar si boste želeli.