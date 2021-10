Ženske, rojene v teh treh astroloških znamenjih, so najboljše žene

Ljubezen je najlepši občutek na svetu in vsak od nas sanjari o partnerju, s katerim bo preživel vse življenje ter delil tako dobro kot zlo. Dandanes, ko zveze in zakoni čedalje pogosteje razpadajo, je najti osebo, s katero bomo zgradili razmerje in v kateri bomo našli svojo drugo polovico, pravi jackpot.



V katerih znamenjih so torej rojene najboljše partnerke oziroma žene?



Rak

Ženske, rojene v tem astrološkem znamenju, ljubijo svoje partnerje iz vsega srca. Partnerjeva ljubezen jim je izjemno pomembna in zanj bodo naredile vse. Včasih zaradi nepomembnih stvari dramatizirajo, a to ni nič v primerjavi z ljubeznijo, ki jo dajejo.



Pritegne jih topel družinski dom, v katerem ima pomembno vlogo tudi dobra hrana. So odlične kuharice in še posebej rade pogostijo svoje najdražje. So predane matere, ki so jim otroci vedno na prvem mestu, od moškega svojega življenja pa pričakujejo le ljubezen in iskrenost.





Oven

Ženska, rojena v znamenju ovna, je močna, samozavestna in pogumna. Njeni neustrašnost, temperament in pogum moškemu spodnesejo tla pod nogami. Vedno je pripravljena na kompromise, veliko daje, veliko pa tudi pričakuje tudi v zameno. Z njo moški pogosto postane odgovornejši in zahvaljujoč njeni podpori se počuti sposobnega doseči vse, kar si zamisli.



Stoji trdno na tleh, realna je v ljubezni in težko jo je osvojiti. Moški, ki mu slednje uspe, je lahko prepričan, da je res zaljubljena vanj. Kot mama je stroga in zahvaljujoč svojim metodam vzgaja svoje otroke kot zmagovalce in vodje. Od partnerja pričakuje močan značaj in odločnost.





Lev

Ženska, rojena v znamenju leva, je ponosna in strastna ženska ter išče partnerja, ki bi ji lahko ustrezal v vsem. Še posebej si želi takšnega, ki je močan kot ona. Ima prirojen šarm in v osvajanje ne rabi vlagati dodatnega truda.



Morda je včasih preveč osredotočena nase, vendar je zvesta ženska, ki nesebično ljubi. Zase in za svojega partnerja se bo borila tako kot prava levinja, prav tako bo zaščitila svoje otroke.