Zdravljenje ni celjenje

Šamani verjamejo, da se zdi zunanji svet resničen le, ker ga dojemamo kot takega, v resnici pa je vse, kar vidimo, odsev našega notranjega individualnega odtisa oziroma zemljevida, ki ga je vsak od nas ustvaril o svoji resničnosti.

Ta načrt je shranjen v našem energijskem telesu ali – znanstveno gledano – v nevronskih mrežah možganov. Verjamejo, da naša avra vpliva na telo, možgane in živčni sistem. Zavedajo se, da če želijo spremeniti zunanji svet, morajo začeti spreminjati svoj notranji zemljevid, ozdraviti odtise bolezni in travm iz svetlobnega telesa, saj to odloča o zdravju ter spodbuja samozdravljenje.

Zdravljenje šaman Alberto Villoldo povezuje z uradno medicino, celjenje pa z delom s svetlobnim telesom. Ko se travma enkrat zapiše vanj, se lahko kadar koli aktivira. Šele ko odstranimo zapise, spremenimo matrico. Posledica je transformacija na vseh življenjskih področjih ter največkrat tudi fizična ozdravitev. Pravi, da moramo na poti odkrivanja svojega notranjega zdravilca najprej opustiti stare navade, da razstrupimo telo in možgane strupov. Črevesje šteje za druge možgane, izpostavlja pomen dobrih bakterij, priporoča superživila in dopolnila, ki ga obnavljajo.

Zadnji korak zdravljenja je povezovanje z jaguarjem, močnim šamanskim simbolom. Ta mogočna žival brez nevarnosti živi v pragozdu in si brez strahu jemlje le tisto, kar potrebuje za preživetje. Ne ubija iz pohlepa, za zabavo, ne dela si zalog. Ni se mu treba dokazovati. Zaobljuba jaguarju pomeni, da se bomo počutili doma in varne, ne glede na nevarnosti. Odkrili bomo, da nam življenje daje vse, kar potrebujemo, da imamo samozavest, da se gibljemo v skladu s svojim življenjskim smislom.

Energija jaguarja nam zagotavlja ravnovesje in razumnost, čeprav svet okoli nas nori ali smo ohromljeni od strahu in zmede. Taka naravnanost pa obnavlja tudi zdravje.